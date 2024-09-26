https://sputnik-georgia.ru/20240926/gruzinskaya-mechta-predstavila-partiynyy-spisok-k-vyboram-26-oktyabrya-290074016.html

"Грузинская мечта" представила партийный список к выборам 26 октября

"Грузинская мечта" представила партийный список к выборам 26 октября

Sputnik Грузия

Первым номером в партийном списке правящей партии Грузии является Бидзина Иванишвили 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T18:45+0400

2024-09-26T18:45+0400

2024-09-26T18:45+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла в ЦИК партийный список, в котором представлены в том числе члены партии "Сила народа" и известные общественности фигуры. Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Партийный список "Грузинской мечты" состоит из 170 человек. Первая двадцатка – это лидеры "Грузинской мечты", включая основателя и председателя партии Бидзину Иванишвили, который находится на первом месте, и "Силы народа". Следующие 30 человек в списке – это кандидаты в депутаты-делегаты, каждый из которых должен отвечать за предвыборную кампанию в одном из 30 избирательных округов в стране, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этих округов. По закону каждая партия имеет право отметить в своем избирательном списке потенциальных делегатов. Делегатом станет тот, кто попадет в парламент и при этом наберет в округе больше голосов, чем соперники из других партий. С 51 по 55 место в списке "Грузинской мечты" занимают депутаты от "Силы народа", которая сегодня входит в парламентское большинство. Ряды партии Гахария пополнились новыми членами – список кандидатов в депутаты и программа>>Места, начиная с 56-го в партийном списке, достались депутатам от "Грузинской мечты", которых не оказалось в первой двадцатке. А с 93 места – это новые для партии лица и молодежь. Парламент Грузии состоит из 150 депутатов. В партийном списке должно быть не менее 30 и не более 200 человек. Недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий.В парламентских выборах, по последним данным, будут участвовать 24 партии.Партийный список "Грузинской мачты":1. Бидзина Иванишвили 2. Ираклий Кобахидзе 3. Ираклий Гарибашвили 4. Шалва Папуашвили 5. Мамука Мдинарадзе 6. Тея Цулукиани 7. Лаша Талахадзе 8. Вахтанг Турнава 9. Мака Бочоришвили 10. Гено Петриашвили 11. Созар Субари 12. Мариам Квривишвили 13. Анри Оханашвили 14. Николоз Самхарадзе 15. Эка Чичинадзе 16. Шота Берекашвили 17. Леван Махашвили 18. Михаил Кавелашвили 19. Георгий Габуния 20. Лика Шартава 21. Акакий Аладашвили 22. Арчил Беридзе 23. Анзор Болквадзе 24. Владимир Божадзе 25. Заур Даргали 26. Заал Дугладзе 27. Ника Элисашвили 28. Гоча Энукидзе 29. Георгий Вольский 30. Илья Инджия 31. Давид Качарава 32. Паата Квижинадзе 33. Дато Кодуа 34. Варлам Липартелиани 35. Заза Ломинадзе 36. Самвел Манукян 37. Антон Оболашвили 38. Зураб Руруа 39. Давид Сонгулашвили 40. Ираклий Кадагишвили 41. Звиади Шаламберидзе 42. Ираклий Шатакишвили 43. Давид Шеразадишвили 44. Васил Чигогидзе 45. Гиви Чичинадзе 46. Георгий Чкония 47. Георгий Хахубия 48. Ираклий Хеладзе 49. Владимир Хинчегашвили 50. Дмитрий Хундадзе 51. Гурам Мачарашвили 52. Ираклий Берая 53. Эка Сепашвили 54. Заал Микеладзе 55. Виктор Джапаридзе 56. Георгий Кахиани 57. Майя Битадзе 58. Виктор Саникидзе 59. Мариам Лашхи 60. Дмитрий Самхарадзе 61. Нино Цилосани 62. Рати Ионатамишвили 63. Давид Матикашвили 64. Владимир Кахадзе 65. Ираклий Мезурнишвили 66. Савалан Мирзоев 67. Рамина Берадзе 68. Сумбат Кюрегян 69. Александр Табатадзе 70. Алуда Гудушаури 71. Ирма Заврадашвили 72. Ираклий Заркуа 73. Гиви Миканадзе 74. Георгий Сосиашвили 75. Нодар Турдзеладзе 76. Бежан Цакадзе 77. Александр Далакишвили 78. Иско Дасен 79. Эдишер Толорая 80. Годердзи Чанкселиани 81. Гия Бенашвили 82. Шота Хабарели 83. Гела Самхараули 84. Георгий Чакветадзе 85. Тенгиз Шарманашвили 86. Ираклий Кирцхалия 87. Георгий Барвенашвили 88. Генриетта Цицава 89. Имеда Никурадзе 90. Леван Мачавариани 91. Арчил Гордуладзе 92. Саломе Курасбедиани 93. Саломе Джинджолава 94. Торнике Берекашвили 95. Торнике Чеишвили 96. Паата Салия 97. Георгий Гугучия 98. Ираклий Чеишвили 99. Шалва Гоголадзе 100. Григол Абесадзе 101. Иосеб Джорбенадзе 102. Давид Долидзе 103. Торнике Пагава 104. Зураб Кадагидзе 105. Кетеван Хуродзе 106. Кристине Кобахидзе 107. Джумбер Изория 108. Леван Арвеладзе 109. Николоз Кахетелидзе 110. Зураб Иашвили 111. Омар Джихвашвили 112. Ника Самхарадзе 113. Саба Кбилашвили 114. Георгий Гамбашидзе 115. Гурам Николашвили 116. Нино Вардосанидзе 117. Александр Загашвили 118. Бенедикте Гегечкори 119. Гурам Окропиридзе 120. Ираклий Гелашвили 121. Закария Циклаури 122. Александр Мукатаридзе 123. Анна Какабадзе 124. Мариам Закариашвили 125. Анна Киладзе 126. Бека Ментешашвили 127. Мариам Кокая 128. Георгий Папидзе 129. Нино Усенашвили 130. Отари Кадария 131. Важа Кокая 132. Тамар Габаидзе 133. Ника Квернадзе 134. Ираклий Каландаришвили 135. Георгий Деметрашвили 136. Элизбар Кобахидзе 137. Гурам Кикнавелидзе 138. Гига Гелашвили 139. Якоб Газделиани 140. Георгий Кокая 141. Гванца Нариманишвили 142. Гога Толордава 143. Георгий Шубитидзе 144. Заал Квинчия 145. Ани Гвазава 146. Серги Петриашвили 147. Анна Чхартишвили 148. Карло Цилосани 149. Лаша Гургенидзе 150. Владимир Хурция 151. Тамаз Партладзе 152. Давид Микаберидзе 153. Роин Качарава 154. Зураб Кавтария 155. Георгий Мчедлидзе 156. Сосо Инадзе 157. Тамаз Данелия 158. Тариэл Мамисашвили 159. Шота Беруашвили 160. Давид Мушкудиани 161. Теймураз Тевдорадзе 162. Александр Метревели 163. Валериан Папуашвили 164. Александр Бабунашвили 165. Джаба Абуладзе 166. Лаша Газделиани 167. Мариам Лукава 168. Георгий Мачарашвили 169. Коба Квирикашвили 170. Давид Лешкашели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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