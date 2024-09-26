Ряды партии Гахария пополнились новыми членами - список кандидатов в депутаты и программа
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама и агитация - баннер партии "За Грузию" Георгия Гахария с его портретом
© photo: Sputnik / Stringer
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Лидер партии "За Грузию" заявил о важности прекращения двуполярности на политической арене страны
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" презентовала предвыборную программу и список кандидатов в депутаты парламента страны, среди которых оказались новые для партии лица - экс-депутаты парламента от правящей "Грузинской мечты" Звиад Дзидзигури и Дмитрий Цкитишвили.
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
"Самая большая цель, которая может быть у любой партии, которая участвует в выборах - помочь гражданам Грузии преодолеть эту двуполярность", - сказал Гахария на мероприятии.
Он призвал избирателей голосовать за европейское будущее страны, за развитие страны, добросовестность и национальное видение.
Под преодолением двуполярности Гахария подразумевает завершение правления "Грузинской мечты" и недопущение возвращения к власти основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
Между тем, "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Партийный список:
Георгия Гахария, экс-премьер Грузии, председатель парии;
Натия Мезвришвили, бывший прокурор, бывший замглавы МВД, экс-глава администрации правительства;
Дмитрий Цкитишвили, дипломат, экс-депутат парламента;
Кахабер Кемоклидзе, специалист в сфере безопасности, экс-глава аппарата Совета национальной безопасности;
Звиад Дзидзигури, один из подписавших Акта о независимости Грузи в 1991 году, экс-депутат парламента, председатель "Консервативной партии";
Заза Тавадзе, бывший председатель Конституционного суда Грузии;
Анна Бучукури, депутат парламента, член политсовета партии;
Бердия Сичинава, юрист с большим опытом работы на госслужбе, один из лидеров партии;
Роин Кочорашвили, госслужащий с многолетним опытом в МИД, МВД, парламенте;
Бека Лилуашвили, депутат парламента, экономист;
Теона Акубардия, депутат парламента, специалист международных отношений и сферы безопасности, бывший замсекретаря Совета национальной безопасности Грузии;
Леван Гогичаишвили, бывший депутат парламента;
Гига Парулава, правовед с многолетним опытом работы на госслужбе, председатель сакребуло (райсобрания) Зугдидского района;
Гела Абуладзе, экономист с многолетним опытом работы в частном секторе, депутат сакребуло (райсобрания) Цаленджихского района;
Шалва Кереселидзе, депутат парламента;
Тамар Хведелиани, врач, председатель женской организации партии и член политсовета;
Элгуджа Хокришвили, экономист, эксперт публичной политики, экс-министр охраны окружающей среды и природных ресурсов и экс-министр Минрегионразвития;
Вика Пилпани, юрист, руководитель молодежной организации партии;
Каха Нуралидзе, врач, профессор, член нескольких академий;
Сопо Хоргуани, правозащитник, бывший заместитель омбудсмена;
Джемал Ананидзе, финансист, экономист, имеет большой опыт работы на госслужбе, бывший мэр Батуми;
Русудан Тевзадзе, эксперт сфер образования и окружающей среды, член политсовета партии;
Кетеван Бакарадзе, врач, бывший министр здравоохранения правительства Абхазии в изгнании;
Малхаз Тория, правовед, многие годы работал в силовых структурах, экс-губернатор региона Самегрело - Земо Сванети;
Вато Пачулия;
Эрекле Думбадзе, юрист;
Саломе Кобаладзе, депутат сакребуло (горсобрания) Тбилиси;
Гоча Ткешелашвили, автор и ведущий телевизионной интеллектуально-познавательной программы "Эталон";
Акаки Гвинианидзе, депутат сакребуло (горсобрания) Батуми.
Обещания партии:
Партия "За Грузию" обещает избирателям в случае прихода к власти на законодательном уровне установить минимальный размер зарплаты в размере 950 лари, а также ввести страхование безработицы - временно безработные в течение шести месяцев будут получать 60% от зарплаты.
"За Грузию" также обещает ежегодно выделять 300 миллионов лари на поддержку трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица, молодежи и женщин. Молодежь будет получать в дополнение к зарплате по 950 лари от государства.
Также партия Гахария обещает обеспечить школьников в школах бесплатным здоровым питанием, построить студенческие общежития для больших государственных университетов, повысить доступ к профобразованию в регионах
В число обещаний входит повышение в первый год на 200 лари, а в последующие годы на 100 лари пенсий и пособий неимущим, выплата по 500 лари на каждого третьего и больше ребенка дошкольного возраста в семьях, проживающих селах и высокогорных поселениях.
"За Грузию" обещает избирателям в случае победы на выборах увеличить метро на 15 станций - в направлении районов Диди Дигоми, Глдани, поселения Лило и Тбилисского международного аэропорта. Сегодня тбилисское метро состоит из 22 станций.
Согласно обещаниям партии Гахария, инфляция будет контролироваться не только процентными ставками, что сократит процент банковских кредитов. А благодаря поощрению конкуренции и борьбе с монополиями сократятся раздутые цены на медикаменты.
Гахария также обещает защитить сельское хозяйство от дешевого импорта, создать независимое антикоррупционное агентство, ужесточить закон о политической и элитарной коррупции.
В судебной системе, согласно обещаниям, не будет привилегированных групп, а генерального прокурора выберем политическим консенсусом. Государство будет ориентировано на поддержку и реабилитацию наркозависимых и членов их семей.