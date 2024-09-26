https://sputnik-georgia.ru/20240926/ryady-partii-gakhariya-popolnilis-novymi-chlenami---spisok-kandidatov-v-deputaty-i-programma-290056617.html

Ряды партии Гахария пополнились новыми членами - список кандидатов в депутаты и программа

Ряды партии Гахария пополнились новыми членами - список кандидатов в депутаты и программа

Sputnik Грузия

Лидер партии "За Грузию" заявил о важности прекращения двуполярности на политической арене страны 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T02:22+0400

2024-09-26T02:22+0400

2024-09-26T02:22+0400

грузия

новости

политика

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" презентовала предвыборную программу и список кандидатов в депутаты парламента страны, среди которых оказались новые для партии лица - экс-депутаты парламента от правящей "Грузинской мечты" Звиад Дзидзигури и Дмитрий Цкитишвили. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Он призвал избирателей голосовать за европейское будущее страны, за развитие страны, добросовестность и национальное видение.Под преодолением двуполярности Гахария подразумевает завершение правления "Грузинской мечты" и недопущение возвращения к власти основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".Между тем, "Грузинская мечта" причисляет Гахария с его партией к "коллективному "Нацдвижению", пытающемуся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Президент Грузии признала провал плана по созданию альтернативы "Мечте" и ЕНД>>"Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Партийный список:Обещания партии:Партия "За Грузию" обещает избирателям в случае прихода к власти на законодательном уровне установить минимальный размер зарплаты в размере 950 лари, а также ввести страхование безработицы - временно безработные в течение шести месяцев будут получать 60% от зарплаты."За Грузию" также обещает ежегодно выделять 300 миллионов лари на поддержку трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица, молодежи и женщин. Молодежь будет получать в дополнение к зарплате по 950 лари от государства. Также партия Гахария обещает обеспечить школьников в школах бесплатным здоровым питанием, построить студенческие общежития для больших государственных университетов, повысить доступ к профобразованию в регионахВ число обещаний входит повышение в первый год на 200 лари, а в последующие годы на 100 лари пенсий и пособий неимущим, выплата по 500 лари на каждого третьего и больше ребенка дошкольного возраста в семьях, проживающих селах и высокогорных поселениях."За Грузию" обещает избирателям в случае победы на выборах увеличить метро на 15 станций - в направлении районов Диди Дигоми, Глдани, поселения Лило и Тбилисского международного аэропорта. Сегодня тбилисское метро состоит из 22 станций. Уступки поощрили жадность – экс-премьер Грузии о срыве слияния его партии с "Лело">>Согласно обещаниям партии Гахария, инфляция будет контролироваться не только процентными ставками, что сократит процент банковских кредитов. А благодаря поощрению конкуренции и борьбе с монополиями сократятся раздутые цены на медикаменты. Гахария также обещает защитить сельское хозяйство от дешевого импорта, создать независимое антикоррупционное агентство, ужесточить закон о политической и элитарной коррупции. В судебной системе, согласно обещаниям, не будет привилегированных групп, а генерального прокурора выберем политическим консенсусом. Государство будет ориентировано на поддержку и реабилитацию наркозависимых и членов их семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий гахария