https://sputnik-georgia.ru/20240926/gruziya-vozvraschaet-sebe-natsionalnuyu-gordost---premer-290063822.html

Грузия возвращает себе национальную гордость – премьер

Грузия возвращает себе национальную гордость – премьер

Sputnik Грузия

Грузия заслуживает того, чтобы быть мирной, стабильной и развитой страной, заявил премьер 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T12:23+0400

2024-09-26T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия никогда не выбирала легкий путь, и сейчас страна вновь возвращает гордость и достоинство нации, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, главной темой которого является "Лидерство во имя мира: единство в соответствии с Уставом ООН в поисках безопасного будущего". "Мы приняли ряд трудных решений и никогда не боялись вызовов. Мы никогда не выбирали легкий путь – мы всегда отдаем приоритет нашему государству и народу. В результате, мы вновь возвращаем гордость нашей нации – гордость и достоинство, которые заслужила страна с 3-тысячелетней историей", - заявил Кобахидзе.Власти Грузии не будут жертвовать миром ради европейского курса – глава парламента>>Премьер отметил, что власти обеспечивали развитие страны таким образом, чтобы жить в мире.Как ранее заявили в правящей партии, парламентские выборы 26 октября станут решающей битвой за мир, когда грузинские избиратели должны будут выбрать между превращением страны в военный полигон или ее мирным развитием и прогрессом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, оон