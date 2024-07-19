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Власти Грузии не будут жертвовать миром ради европейского курса – глава парламента

Власти Грузии не будут жертвовать миром ради европейского курса – глава парламента

Sputnik Грузия

Власти Грузии не хотят "только" и "лишь бы" членства в Евросоюзе, отметил глава парламента 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T13:32+0400

2024-07-19T13:32+0400

2024-07-19T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Власти Грузии не могут жертвовать мирным развитием страны ради европейского курса, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Власти Грузии не хотят "только" и "лишь бы" членства в ЕС, чтобы все остальное было ни в счет, отметил он.Съеденные 20 хинкали и 2 хачапури – не показатель информированности о Грузии – Папуашвили>>Власти Грузии хотят вступить в Евросоюз мирно, в противном случае, по словам Папуашвили, есть другие короткие пути, в том числе конфликты. "Мы хотим вступить в ЕС с миром, достоинством и благополучием. Ни один из этих трех компонентов не должен быть поставлен под угрозу, так мы должны вступить в ЕС", - заявил Папуашвили. За 12 лет нахождения у власти "Грузинской мечты", когда, по словам Папуашвили, оппоненты ни на шаг не отступили от своего нарратива, Грузия получила Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, либерализацию визового режима и статус кандидата на вступление в ЕС. Глава парламента также напомнил, что Грузия три года ждала открытия переговоров о либерализации визового режима. "Мы добились всего этого благодаря нашим усилиям, включая политические подходы, работу с разными странами и партнерами. Противостояние было большим, и это противостояние нужно было преодолеть. Точно так же будет и сейчас", - отметил он. Отношения Грузии и ЕС Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ. Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. Венгрия уважает желание Грузии сохранить свою независимость – Орбан>>За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, грузия, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз