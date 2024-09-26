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Онлайн-продажа билетов на матч Грузия-Албания Лиги наций УЕФА начнется 28 сентября

Онлайн-продажа билетов на матч Грузия-Албания Лиги наций УЕФА начнется 28 сентября

Sputnik Грузия

Игра пройдет на стадионе имени легендарного грузинского нападающего Михаила Месхи 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T21:33+0400

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2024-09-26T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Билеты на матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Албании, который состоится 14 октября в Тбилиси, поступят в продажу в 12:00 28 сентября, сообщили в Федерации футбола. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Билеты будут продаваться онлайн на сайте TKT.GE. Стоимость билетов составит 10, 30 и 50 лари (от 3,5 до 18 долларов). Игра пройдет на стадионе имени легендарного грузинского нападающего Михаила Месхи. До матча с Албанией Грузия 11 октября сыграет против Украины на стадионе Enea Station в Познани. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек>>Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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