https://sputnik-georgia.ru/20240926/premer-v-oon-gruziya-stoit-na-raspute-290058929.html

Премьер в ООН: Грузия стоит на распутье

Премьер в ООН: Грузия стоит на распутье

Sputnik Грузия

Путь к восстановлению территориальной целостности проходит через взаимное прощение и примирение, сказал Кобахидзе 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T02:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия стоит на распутье, и власти намерены управлять ею, руководствуясь национальными интересами страны, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН. "Наша Грузия стоит на распутье своей новейшей истории, а мы, как народное правительство, призваны управлять страной исходя из лучших национальных интересов нашей страны, сделать все, чтобы преодолеть все стоящие перед нами вызовы и стать сильнее и успешнее, чем когда-либо", - сказал Кобахидзе с трибуны ООН. Он отметил, что власти оптимистичны в вопросе евроинтеграции Грузии. "Мы настроены оптимистично и верим, что желание Грузии стать полноценным членом Евросоюза исполнится к 2030 году", - сказал премьер-министр. Премьер подчеркнул, что Грузия вместе союзниками и партнерами верно служит идее создания процветающего общества."Наши совместные усилия и в будущем будут направлены на поддержку мер по установлению мира и обеспечение устойчивого развития", - сказал Кобахидзе.Одной из главнейших национальных задач Грузии он назвал восстановление территориальной целостности страны мирным путем. Грузия готова к диалогу, несмотря на последнее решение США – глава МИД>>Абхазов и осетин, которые живут на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях, Кобахидзе назвал братьями и сестрами и отметил, что грузины хотят жить с ними в единой, мирной и развитой Грузии."Наша задача - восстановление территориальной целостности мирным путем, и путь в этом направлении, конечно, проходит через взаимное прощение и примирение", - подчеркнул Кобахидзе. Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. В ответ Грузия разорвала дипотношения с РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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