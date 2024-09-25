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Грузия готова к диалогу, несмотря на последнее решение США – глава МИД

Грузия готова к диалогу, несмотря на последнее решение США – глава МИД

Sputnik Грузия

Министр заявил, что тиражируемая некоторыми СМИ ложь наносит большой вред внешней политике Грузии 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T23:27+0400

2024-09-25T23:27+0400

2024-09-25T23:58+0400

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оон

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Власти Грузии, несмотря на отзыв приглашения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе на ежегодный прием президента США в рамках сессии ГА ООН, готовы к открытому и искреннему диалогу с США, сказал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Посольство США в Грузии объяснило отзыв администрацией президента США приглашения Кобахидзе на прием и отказ встречаться с грузинской делегацией обеспокоенностью "антидемократическими действиями правительства Грузии, дезинформацией и негативной риторикой о США и Западе". Он отметил, что альтернативы диалогу и обмену мнениями со стратегическими партнерами нет. "Диалог является одним из путей, чтобы стратегические партнеры говорили об углублении и развитии отношений", - заявил Дарчиашвили.При этом он с сожалением отметил, что некоторые СМИ продолжают тиражировать ложь, нанося этим большой вред внешней политике Грузии. Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано>>"Эта ложь – однодневная, двухдневная, но в конечном счете мы видим, что у этого нет другого эффекта, кроме как нанесение вреда интересам страны", - сказал Дарчиашвили.Несерьезным назвал решение администрации Байдена глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Более того, он расценил это решение как одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику Грузии. По словам Папуашвили, положение оппозиции в преддверии парламентских выборов 26 октября настолько плачевно, что в том числе администрация президента США не стесняется действий "ниже всех стандартов", лишь бы подтолкнуть оппозицию и дать ей тему для разговора.Иностранцы вмешиваются в выборы в Грузии, чтобы помочь оппозиции – глава парламента>>Накануне Папуашвили открыто заявил о том, что иностранцы, в частности политики и эксперты из США и стран Евросоюза, вмешиваются во внутренние дела Грузии, особенно в преддверии выборов.В качестве доказательства были приведены многочисленные заявления западных политиков с резкой критикой правящей партии Грузии "Грузинская мечта", сделанные за три недели с начала сентября. Власти страны расценили это как попытку поддержать беспомощную оппозицию, которую ждет очевидный проигрыш.Размолвка Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Депутат: отзыв приглашения Кобахидзе – демарш США и спасательный круг для оппозиции>>В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.В конце сентября США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека".Также было объявлено, что США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, политика, илья дарчиашвили, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, оон, грузинская мечта - демократическая грузия