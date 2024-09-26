https://sputnik-georgia.ru/20240926/region-vozmozhnostey-vmesto-zony-konflikta--premer-ob-usiliyakh-gruzii-po-yuzhnomu-kavkazu-290062756.html

Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу

Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное, чтобы превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей, заявил премьер-министр... 26.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное, чтобы превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, главной темой которого является "Лидерство во имя мира: единство в соответствии с Уставом ООН в поисках безопасного будущего".По словам главы правительства, Грузия приветствует процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. "Мы всем сердцем приветствуем и радуемся мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, что создает платформу для регионального сотрудничества, укрепления доверия, единства и обеспечения общего будущего", - подчеркнул Кобахидзе.Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана>>В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян