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Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу
Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное, чтобы превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей, заявил премьер-министр... 26.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное, чтобы превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, главной темой которого является "Лидерство во имя мира: единство в соответствии с Уставом ООН в поисках безопасного будущего".По словам главы правительства, Грузия приветствует процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. "Мы всем сердцем приветствуем и радуемся мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, что создает платформу для регионального сотрудничества, укрепления доверия, единства и обеспечения общего будущего", - подчеркнул Кобахидзе.Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана&gt;&gt;В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян
грузия, политика, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян

Регион возможностей вместо зоны конфликта – премьер об усилиях Грузии по Южному Кавказу

11:32 26.09.2024
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Власти Грузии делают все возможное, чтобы превратить Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, главной темой которого является "Лидерство во имя мира: единство в соответствии с Уставом ООН в поисках безопасного будущего".
"Признавая цену мира, мы прилагаем все усилия для того, чтобы превратить наш регион, Южный Кавказ, из зоны конфликта в регион возможностей", - заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, Грузия приветствует процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.
"Мы всем сердцем приветствуем и радуемся мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, что создает платформу для регионального сотрудничества, укрепления доверия, единства и обеспечения общего будущего", - подчеркнул Кобахидзе.
Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана>>
В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
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