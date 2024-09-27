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Бизнесу в Грузии упростили доступ к госуслугам
Бизнесу в Грузии упростили доступ к госуслугам
Sputnik Грузия
Для обеспечения максимальной эффективности проект "Бизнес-ассистент" несколько месяцев работал в пилотном режиме 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T11:59+0400
2024-09-27T11:59+0400
2024-09-27T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Новый проект министерства юстиции "Бизнес-ассистент" предлагает бизнес-сектору новую концепцию сотрудничества – более быстрый и комфортный доступ к государственным услугам для деловых кругов, заявил глава Минюста Рати Брегадзе. "Бизнес-ассистент" включает в себя пять различных пакетов услуг, адаптированных к различным потребностям предпринимателей. Дом юстиции – первое государственное ведомство, которое будет оказывать услуги бизнесу с учетом его потребностей и специфики.Помимо полноценной дистанционной юридической консультации, бизнес сможет воспользоваться специальным пространством, обустроенным в Центральном Доме юстиции Тбилиси, а также возможность получать выездное обслуживание по всей столице. Для обеспечения максимальной эффективности проект несколько месяцев работал в пилотном режиме, и в нем были задействованы 13 крупных компаний, действующих в Грузии. Дома юстиции в Грузии Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2011 году. В 2012-2024 годах количество филиалов Дома юстиции увеличилось с 12 до 121 в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густозаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили. Продолжается строительство 11 Домов юстиции. На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют до 500 видов государственных услуг по разным направлениям. Доступность услуг является одним из главных приоритетов ведомства, и работа по внедрению и расширению новшеств ведется постоянно. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решить все вопросы в одном здании. Все больше женщин в Грузии интересуются бизнесом>>В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. При этом получение любого документа можно ускорить, не давая взяток, а просто заплатив дороже за срочность услуги. Для тех же, кто не может добраться до Домов юстиции в центрах в стране, действуют так называемые "Дома юстиции на колесах". Всего таких мобильных Домов юстиции в 10 регионах страны 20. В Грузии Дома юстиции также есть и в трех самых крупных учреждениях по исполнению наказаний, и в ближайшее время планируется открыть еще два. В планах Минюста же в будущем открытие Дома юстиции с полным спектром услуг во всех грузинских тюрьмах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, рати брегадзе, дом юстиции
грузия, новости, экономика, рати брегадзе, дом юстиции
Бизнесу в Грузии упростили доступ к госуслугам
11:59 27.09.2024 (обновлено: 12:08 27.09.2024)
Для обеспечения максимальной эффективности проект "Бизнес-ассистент" несколько месяцев работал в пилотном режиме
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Новый проект министерства юстиции "Бизнес-ассистент" предлагает бизнес-сектору новую концепцию сотрудничества – более быстрый и комфортный доступ к государственным услугам для деловых кругов, заявил глава Минюста Рати Брегадзе.
"Бизнес-ассистент" включает в себя пять различных пакетов услуг, адаптированных к различным потребностям предпринимателей. Дом юстиции – первое государственное ведомство, которое будет оказывать услуги бизнесу с учетом его потребностей и специфики.
"Мы представили представителям бизнес-сектора совершенно новый проект, который был разработан совместно с бизнес-сектором, под названием "Бизнес-ассистент". Благодаря этому проекту доступ к госуслугам для бизнеса станет еще более быстрым, эффективным и комфортным", - сказал Брегадзе.
Помимо полноценной дистанционной юридической консультации, бизнес сможет воспользоваться специальным пространством, обустроенным в Центральном Доме юстиции Тбилиси, а также возможность получать выездное обслуживание по всей столице.
Для обеспечения максимальной эффективности проект несколько месяцев работал в пилотном режиме, и в нем были задействованы 13 крупных компаний, действующих в Грузии.
Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2011 году. В 2012-2024 годах количество филиалов Дома юстиции увеличилось с 12 до 121 в разных районных центрах страны. В Тбилиси действует сразу три – центральный и два филиала в самых густозаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.
Продолжается строительство 11 Домов юстиции.
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют до 500 видов государственных услуг по разным направлениям.
Доступность услуг является одним из главных приоритетов ведомства, и работа по внедрению и расширению новшеств ведется постоянно.
Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решить все вопросы в одном здании.
В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом.
При этом получение любого документа можно ускорить, не давая взяток, а просто заплатив дороже за срочность услуги.
Для тех же, кто не может добраться до Домов юстиции в центрах в стране, действуют так называемые "Дома юстиции на колесах". Всего таких мобильных Домов юстиции в 10 регионах страны 20.
В Грузии Дома юстиции также есть и в трех самых крупных учреждениях по исполнению наказаний, и в ближайшее время планируется открыть еще два. В планах Минюста же в будущем открытие Дома юстиции с полным спектром услуг во всех грузинских тюрьмах.