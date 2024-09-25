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Все больше женщин в Грузии интересуются бизнесом

Все больше женщин в Грузии интересуются бизнесом

Sputnik Грузия

Правительство готово работать над всеми инициативами в бизнесе для обеспечения более широкого вовлечения женщин в экономику и бизнес Грузии 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T11:01+0400

2024-09-25T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Число женщин, участвующих в госпрограммах поддержки предпринимательства, почти удвоилось, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили на Экономическом форуме "Женщины в бизнесе". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам замминистра, более активное участие женщин в бизнесе является одним из важных приоритетов правительства Грузии, в связи с чем в стране реализуется ряд программ, поощряющих предпринимательскую деятельность женщин. В своем выступлении замминистра остановился на решениях, принимаемых правительством в направлении экономического усиления женщин. "Количество бизнес-субъектов в Грузии, учредителями которых являются женщины, по состоянию на июль этого года увеличилось до 33%. Однако доля женщин в составе рабочей силы по-прежнему низка. В Грузии этот показатель составляет около 43%, а участие мужчин – 65%", – отметил Надареишвили. По информации замминистра, содействие развитию женского предпринимательства является одним из важных приоритетов в стратегии развития малого и среднего предпринимательства на 2021-2025 годы. По его словам, министерство приступило к производству гендерной статистики по всем реализуемым ведомством программам. Новая программа поддержки бизнеса стартовала в Грузии>>Также он рассказал о программе микрозаймов, которую агентство "Производи в Грузии" начало реализовывать с 16 сентября этого года и которая предоставляет дополнительные льготы женщинам-предпринимателям. Новая программа поддержки микро- и малого предпринимательства предусмотрена для действующих или начинающих бизнесменов с доходом до 500 тысяч. Бенефициары программы имеют возможность получить полное или частичное финансирование процентов по кредиту в финансовых учреждениях-партнерах агентства, доступ к консультационным услугам с софинансированием до 25 тысяч лари и 80% гарантией в процессе получения кредита. В рамках программы приоритет отдается открытию бизнеса в горных населенных пунктах и поддержке женщин-предпринимателей. Надареишвили также обратил внимание на проекты, поддерживаемые Агентством инноваций и технологий, которые также учитывают рост участия женщин в экономике и бизнесе. Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер>>По его словам, агентство переподготовило более 600 женщин по направлению развития технологических навыков. Кроме того, Надареишвили отметил, что ведомство готово работать над всеми инициативами, которые будут представлены бизнесом, чтобы обеспечить более широкое вовлечение женщин в экономику и бизнес Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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