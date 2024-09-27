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Большинство бизнесменов в Грузии планируют увеличить инвестиции в 2024 году – БАГ
Большинство бизнесменов в Грузии планируют увеличить инвестиции в 2024 году – БАГ
Sputnik Грузия
Среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2024 году зафиксированы в торговом секторе, говорится в исследовании 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен. Большинство компаний в Грузии заявляют, что их инвестиции в 2024 году вырастут по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании инвестиций Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Исследование инвестиций в рамках индекса БАГ проводится два раза в год и рассматривает инвестиционную деятельность членов Бизнес-ассоциации Грузии и компаний, входящих в их группу. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В исследовании отмечено, что среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2024 году зафиксированы в торговом секторе. В частности, 63% компаний планируют увеличить общий объем инвестиций, 58% опрошенных компаний имеют схожие ожидания в сфере услуг и промышленности, а 57% – в строительном секторе. Кроме того, 58% опрошенных компаний предполагают, что увеличат инвестиции в направление оборудования. 59% имеют схожие ожидания в отношении программного обеспечения и баз данных, а 54% планируют инвестировать в здания-сооружения. Инвестиции в Грузию растут – новая статистика >>В общей сложности 93% компаний сообщают об увеличении или сохранении инвестиций на том же уровне в 2024 году. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии, инвестиции
экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии, инвестиции
Большинство бизнесменов в Грузии планируют увеличить инвестиции в 2024 году – БАГ
19:17 27.09.2024 (обновлено: 19:50 27.09.2024)
Среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2024 году зафиксированы в торговом секторе, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 27 сен. Большинство компаний в Грузии заявляют, что их инвестиции в 2024 году вырастут по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании инвестиций Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Исследование инвестиций в рамках индекса БАГ проводится два раза в год и рассматривает инвестиционную деятельность членов Бизнес-ассоциации Грузии и компаний, входящих в их группу. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.
"58% компаний, опрошенных Бизнес-ассоциацией Грузии в третьем квартале 2024 года, заявляют, что их инвестиции в 2024 году увеличатся по сравнению с 2023 годом, 35% ожидают, что они останутся неизменными, а 7% опрошенных прогнозируют снижение", - говорится в исследовании
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В исследовании отмечено, что среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2024 году зафиксированы в торговом секторе.
В частности, 63% компаний планируют увеличить общий объем инвестиций, 58% опрошенных компаний имеют схожие ожидания в сфере услуг и промышленности, а 57% – в строительном секторе.
Кроме того, 58% опрошенных компаний предполагают, что увеличат инвестиции в направление оборудования. 59% имеют схожие ожидания в отношении программного обеспечения и баз данных, а 54% планируют инвестировать в здания-сооружения.
В общей сложности 93% компаний сообщают об увеличении или сохранении инвестиций на том же уровне в 2024 году.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов.