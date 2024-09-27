https://sputnik-georgia.ru/20240927/chislo-konkurentov-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-sokratilos-na-tret---priem-spiskov-istek-290080990.html

Число конкурентов на выборах в парламент Грузии сократилось на треть - прием списков истек

Число конкурентов на выборах в парламент Грузии сократилось на треть - прием списков истек

Sputnik Грузия

К парламентским выборам в Грузии было создано пять крупных коалиций 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T01:35+0400

2024-09-27T01:35+0400

2024-09-27T01:35+0400

грузия

новости

политика

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/09/289809794_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_936715511b914630cd23c0b0f885d473.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Количество конкурентов на парламентских выборах в Грузии сократилось с 27 до 19, так как только они в установленные сроки представили в ЦИК свои партийные списки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили в эфире Первого канала.Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе, при том блоки участвовать в выборах не могут. В связи с этим несколько оппозиционных партий, вокруг которых были созданы коалиции, переименовались. Срок приема списков кандидатов в депутаты от партий истек вечером 26 октября.По его словам, к этому времени уже зарегистрирована одна партия, а в отношении 18 началось соответствующее производство. Выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Расклад сил перед выборамиСогласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у трех-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта", а бывшая партия власти "Единое национальное движение" находится на втором месте.К выборам было создано пять крупных коалиций. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии