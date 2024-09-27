https://sputnik-georgia.ru/20240927/gruziya-khorosho-znaet-tsenu-miru--zamministra-na-otkrytii-vsemirnogo-dnya-turizma-290084841.html

Грузия хорошо знает цену миру – замминистра на открытии Всемирного дня туризма

Грузия хорошо знает цену миру – замминистра на открытии Всемирного дня туризма

Sputnik Грузия

В этом году тема праздника, который принимает Тбилиси, "Туризм и мир" 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T12:46+0400

2024-09-27T12:46+0400

2024-09-27T12:46+0400

грузия

туризм

новости

мариам квривишвили

всемирная туристская организация

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Туризм процветает во времена мира и гармонии, а Грузия хорошо знает цену миру, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на открытии Всемирного дня туризма в Тбилиси. Всемирный день туризма (World Tourism Day) стартовал в грузинской столице 27 сентября. Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году. Тема праздника меняется каждый год и посвящается одной из актуальных проблем мирового туризма, в этом году это "Туризм и мир".Квривишвили отметила, что грузины - это нация, которая считает мир более важным, чем просто понятие. По ее словам, культурный обмен, диалог, мир необходимы и безусловны для сферы туризма. Высокопоставленные гости из разных стран мира, министры туризма, представители международных организаций и сферы туризма съехались в Грузию на празднование Дня туризма Всемирной туристской организации ООН. В рамках мероприятия в течение трех дней пройдут дискуссионные панели, будут обсуждаться мировые тенденции развития туризма и важность мира с точки зрения развития отрасли. Пололикашвили: туризм защищает от конфликтов>>По информации Минэкономики, проведение Всемирного дня туризма в Грузии внесет значительный вклад в укрепление туристической узнаваемости страны на международной арене. Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки в июне 2023 года. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, тбилиси