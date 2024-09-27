https://sputnik-georgia.ru/20240927/gruziya-prinimaet-vsemirnyy-den-turizma-v-kachestve-strany-khozyayki-290064705.html
Грузия принимает Всемирный день туризма в качестве страны-хозяйки
Грузия принимает Всемирный день туризма в качестве страны-хозяйки
Sputnik Грузия
Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Высокопоставленные гости из разных стран мира, министры туризма, представители международных организаций и сферы туризма съехались в Грузию на празднование Дня туризма Всемирной туристской организации ООН. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется каждый год и посвящается одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2024 году тема Всемирного дня туризма –"Туризм и мир". Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году. По информации Минэкономики, проведение Всемирного дня туризма в Грузии внесет значительный вклад в укрепление туристической узнаваемости страны на международной арене. Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки в июне 2023 года. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. Грузия готовится к празднованию Дня туризма – гости будут из десятков стран>>Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, всемирная туристская организация, оон
туризм, грузия, новости, тбилиси, всемирная туристская организация, оон
Грузия принимает Всемирный день туризма в качестве страны-хозяйки
Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Высокопоставленные гости из разных стран мира, министры туризма, представители международных организаций и сферы туризма съехались в Грузию на празднование Дня туризма Всемирной туристской организации ООН.
Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется каждый год и посвящается одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2024 году тема Всемирного дня туризма –"Туризм и мир". Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году.
В рамках мероприятия в течение трех дней пройдут дискуссионные панели, будут обсуждаться мировые тенденции развития туризма и важность мира с точки зрения развития отрасли.
По информации Минэкономики, проведение Всемирного дня туризма в Грузии внесет значительный вклад в укрепление туристической узнаваемости страны на международной арене.
Европейская комиссия Всемирной туристской организации выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки в июне 2023 года. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.
Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.
Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.