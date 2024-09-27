https://sputnik-georgia.ru/20240927/net-voyne-vyberi-mir---politicheskaya-reklama-gruzinskoy-mechty-vyzvala-azhiotazh-290081371.html

"Нет войне, выбери мир" - политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж

"Нет войне, выбери мир" - политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж

Sputnik Грузия

Помимо баннеров на улицах Тбилиси, в четверг появился и предвыборный видеоролик "Грузинской мечты" такого же формата 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T03:23+0400

2024-09-27T03:23+0400

2024-09-27T03:23+0400

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рати брегадзе

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Предвыборные баннеры правящей партии "Грузинская мечта" с изображением разрушений в следствие вооруженного конфликта на Украине в качестве напоминания избирателям о том, во что стремится втянуть страну оппозиционеры, вызвали ажиотаж как внутри страны, так и за ее пределами. Помимо баннеров на улицах Тбилиси, в четверг появился и предвыборный видеоролик "Грузинской мечты" такого же формата.С левой стороны изображены разрушенные здания и церкви на Украине, в том числе в Мариуполе. Там же сделана надпись "Нет войне!" и перечеркнуты цифры 4, 5, 9, 25. Это номера, под которыми на парламентские выборы идут объединения "Коалиции за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия", а также партия "Гахария - За Грузию".С правой стороны изображены красивые виды на города Грузии, построенные и отремонтированные при нынешней власти исторические здания, спортивные объекты и многое другое. Реакцию оппозиции на политическую рекламу правящей партии он назвал ужасной. При этом критикующих власти он назвал "нацагентурой". Иностранными агентами, нацагентурой, коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие."Власти, которые пытаются подобными недобросовестными, вводящими общество в заблуждение, манипулятивными способами вновь обмануть общество, естественно, обречены на поражение", - сказал член политсовета "Единого национального движения" Леван Бежашвили журналистам.Одной из первых предвыборные баннеры "Грузинской мечты" раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая уже давно открыто конфликтует с властями. В правящей партии говорят, что она - часть "коллективного "Нацдвижения". "Ничего более позорного, оскорбляющего нашу культуру, традиции, историю и веру я не видела... В каком же надо быть состоянии, какими никчемными, чтобы нагло и бессовестно предлагать своему народу эти подготовленные в кузнице КГБ плакаты", - написала Зурабишвили в соцсети. Грузия возвращает себе национальную гордость – премьер>>Недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий конфликта назвал МИД Украины. Министерство подчеркнуло, что страшная цена сопротивления Украины в этом конфликте – это также цена мира в Грузии.Внешнеполитическое ведомство призвало правительство Грузии, партию власти и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы конфликта наУкраине во внутриполитической борьбе в Грузии. "Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", - сказано в заявлении. В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сказал, что "Грузинская мечта" показывает населению страны, какая разница между войной и миром. "В сложной геополитической обстановке, когда в том числе наше близкое и дружеское государство охвачено пламенем огня и Грузия стоит перед большими рисками, когда погибают тысячи невинных людей, мы обязаны учитывать интересы грузинского народа", - сказал Брегадзе.Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , рати брегадзе, мамука мдинарадзе, единое национальное движение