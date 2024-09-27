https://sputnik-georgia.ru/20240927/oppozitsiya-gotovitsya-k-provokatsiyam---premer-prizval-naselenie-gruzii-k-bditelnosti-290089225.html

Оппозиция готовится к провокациям – премьер призвал население Грузии к бдительности

Оппозиция готовится к провокациям – премьер призвал население Грузии к бдительности

Sputnik Грузия

В любом случае государство предпримет все меры, чтобы помешать "коллективному Нацдвижению" устраивать провокации, заявил премьер 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T15:52+0400

2024-09-27T15:52+0400

2024-09-27T16:06+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

европейская грузия

республиканская партия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал население страны быть бдительным и не допускать провокаций к предстоящим в стране парламентским выборам, к которым готовится "коллективное "Нацдвижение". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. При этом, премьер отметил, что власти сделают все возможное, чтобы избежать провокаций. "В любом случае государство предпримет все меры, чтобы помешать "коллективному Нацдвижению" устраивать провокации", - подчеркнул глава грузинского правительства. Коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Число конкурентов на выборах в парламент Грузии сократилось на треть – прием списков истек >>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия, республиканская партия, парламентские выборы в грузии 2024