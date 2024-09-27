https://sputnik-georgia.ru/20240927/razvitie-dorozhnoy-infrastruktury-na-gornom-kurorte-v-gruzii-prodolzhaetsya-290071369.html
Развитие дорожной инфраструктуры на горном курорте в Грузии продолжается
Развитие дорожной инфраструктуры на горном курорте в Грузии продолжается
Sputnik Грузия
По дороге Абастумани-Саирме больше не будет курсировать транзитный транспорт, что даст возможность защитить курортную экосистему 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T10:52+0400
2024-09-27T10:52+0400
2024-09-27T10:52+0400
грузия
новости
экономика
абастумани
имерети
ираклий карселадзе
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Строительство и ремонт дороги Багдати-Абастумани и 16-километровой объездной дороги Абастумани продолжается быстрыми темпами, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Помимо связи двух регионов (Имерети и Самцхе-Джавахети) и безопасного, комфортного передвижения, проект объездной дороги важен для развития горноклиматического курорта Абастумани. В результате строительства этой дороги, по дороге Абастумани-Саирме больше не будет курсировать транзитный транспорт, что даст возможность защитить курортную экосистему и ее развитие. По плану текущего года будет завершено строительство примерно 9-километрового участка дороги, отметил министр.Строительство объездной дороги Абастумани финансируется из государственного бюджета и обходится в 92 миллиона лари. В рамках проекта строятся пять новых мостов и уже прорезан тоннель длиной 368 метров. Что касается проекта реконструкции-ремонта соединительной дороги Багдати-Абастумани, наряду с повышением качества безопасности дорожного движения сократятся расстояние и время в пути. После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа, и вместо 4 часов дорога займет всего 2,5 часа. История курорта Разные форма туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких. Обсерватория в горах Грузии станет центром притяжения ученых – министр>>Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн. Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Рядом с Абастумани расположена одна из интереснейших достопримечательностей региона – Абастуманская астрофизическая обсерватория. Она была основана еще в 1932 году и функционирует до сих пор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
абастумани
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грузия, новости, экономика, абастумани, имерети, ираклий карселадзе, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, экономика, абастумани, имерети, ираклий карселадзе, грузинские дороги, машины и их водители
Развитие дорожной инфраструктуры на горном курорте в Грузии продолжается
По дороге Абастумани-Саирме больше не будет курсировать транзитный транспорт, что даст возможность защитить курортную экосистему
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Строительство и ремонт дороги Багдати-Абастумани и 16-километровой объездной дороги Абастумани продолжается быстрыми темпами, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Помимо связи двух регионов (Имерети и Самцхе-Джавахети) и безопасного, комфортного передвижения, проект объездной дороги важен для развития горноклиматического курорта Абастумани. В результате строительства этой дороги, по дороге Абастумани-Саирме больше не будет курсировать транзитный транспорт, что даст возможность защитить курортную экосистему и ее развитие.
"Строительство и ремонт дороги Багдати-Абастумани и объездной дороги Абастумани идут быстрыми темпами. Тоннель прорезан, часть искусственных сооружений завершена, строятся мосты, устанавливаются балки, возводятся опоры и ведется укладка дорожного покрытия", – сказал Карселадзе.
По плану текущего года будет завершено строительство примерно 9-километрового участка дороги, отметил министр.
Строительство объездной дороги Абастумани финансируется из государственного бюджета и обходится в 92 миллиона лари. В рамках проекта строятся пять новых мостов и уже прорезан тоннель длиной 368 метров.
Что касается проекта реконструкции-ремонта соединительной дороги Багдати-Абастумани, наряду с повышением качества безопасности дорожного движения сократятся расстояние и время в пути.
После завершения проекта время в пути от аэропорта Кутаиси до Абастумани сократится на 1,5 часа, и вместо 4 часов дорога займет всего 2,5 часа.
Разные форма туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря.
Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких.
Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.
Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Рядом с Абастумани расположена одна из интереснейших достопримечательностей региона – Абастуманская астрофизическая обсерватория. Она была основана еще в 1932 году и функционирует до сих пор.