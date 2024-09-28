https://sputnik-georgia.ru/20240928/khezbolla-ofitsialno-podtverdila-smert-nasrully-290106685.html

"Хезболла" официально подтвердила смерть Насруллы

"Хезболла" официально подтвердила смерть Насруллы

Sputnik Грузия

В результате серии взрывов никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T16:21+0400

2024-09-28T16:21+0400

2024-09-28T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Генсекретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута, официально подтвердила пресс-служба организации.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Сейид Хасан Насрулла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", — сказано в заявлении.В Бейруте 27 сентября прогремела серия из десятка взрывов. Наряду с другими локациями, израильские военные заявили о нанесении точечного авиаудара по главштабу "Хезболлы". Он располагался в центре района Дахия, под жилыми домами.Также израильская армия обнародовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, за исключением регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.Обострение ливанско-израильского конфликтаСитуация на границе между Ливаном и Израилем остается сложной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года.Эскалация конфликта произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Согласно данным СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Обострение на Ближнем Востоке – Израиль близок к новой войне>>При этом Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.ЦАХАЛ с утра 23 сентября объявил о старте наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал южные и восточные поселения Ливана. Под удар попали десятки сел и некоторые областные населенные пункты.Тем временем бойцы "Хезболлы" выпустили десятки ракет по северной части Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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