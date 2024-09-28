https://sputnik-georgia.ru/20240928/v-gruzii-est-problema-s-dostupom-k-publichnoy-informatsii--narodnyy-zaschitnik-290102394.html
В Грузии есть проблема с доступом к публичной информации – Народный защитник
В Грузии есть проблема с доступом к публичной информации – Народный защитник
Sputnik Грузия
Генассамблея ООН провозгласила 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации 28.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-28T15:15+0400
2024-09-28T15:15+0400
2024-09-28T15:15+0400
новости
грузия
общество
оон
народный защитник грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:8:1750:992_1920x0_80_0_0_89932c9765fabbffe4a4e8bc28d93079.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Важным вызовом для Грузии является отсутствие эффективного института права доступа к публичной информации, говорится в заявлении аппарата Народного защитника Грузии в связи с Международным днем всеобщего доступа к информации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации на уровне ООН в октябре 2019 года. "Отсутствие эффективного института права доступности публичной информации представляет важный вызов для страны", - говорится в заявлении ведомства. По данным Народного защитника, особенно остро эта проблема ощущается во время судебных разбирательств. По его словам, также позднее предоставление информации негативно сказывается на работе журналистов и правозащитников, поскольку такая информация теряет свою ценность. Убийство Кесарии в Тбилиси – омбудсмен призвал строго наказать убийцу трансгендера>>Народный защитник выступил с инициативой создания законодательных гарантий для обеспечения права доступа к информации. Согласно законодательству Грузии, госведомства обязаны предоставить информацию по запросу в течение 10 дней. Однако, как отмечают аналитики, часто ведомства опаздывают с предоставлением данных. Международный день всеобщего доступа к информации направлен на повышение осведомленности о необходимости распространения законов, касающихся информации, и их фактического осуществления. Распространение этих законов помогает в создании инклюзивных институтов, обеспечивающих доступ к информации во всем мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_59:0:1616:1168_1920x0_80_0_0_f8d03a1b2468e9dcc2507362eeffc566.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, оон, народный защитник грузии
новости, грузия, общество, оон, народный защитник грузии
В Грузии есть проблема с доступом к публичной информации – Народный защитник
Генассамблея ООН провозгласила 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Важным вызовом для Грузии является отсутствие эффективного института права доступа к публичной информации, говорится в заявлении аппарата Народного защитника Грузии в связи с Международным днем всеобщего доступа к информации.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации на уровне ООН в октябре 2019 года.
"Отсутствие эффективного института права доступности публичной информации представляет важный вызов для страны", - говорится в заявлении ведомства.
По данным Народного защитника, особенно остро эта проблема ощущается во время судебных разбирательств.
"Возможность обжалования в суде из-за длительности процедуры рассмотрения дела не обеспечивает полный и своевременный доступ к информации заинтересованного лица, что подтверждают статистические данные, полученные аппаратом Народного защитника от городских и региональных судов", - говорится в заявлении.
По его словам, также позднее предоставление информации негативно сказывается на работе журналистов и правозащитников, поскольку такая информация теряет свою ценность.
Народный защитник выступил с инициативой создания законодательных гарантий для обеспечения права доступа к информации.
"Для соответствующей реализации свободы информации важно создание законодательных гарантий права доступа к публичной информации, гармонизация их с международными стандартами и эффективное выполнение", - говорится в заявлении.
Согласно законодательству Грузии, госведомства обязаны предоставить информацию по запросу в течение 10 дней. Однако, как отмечают аналитики, часто ведомства опаздывают с предоставлением данных.
Международный день всеобщего доступа к информации направлен на повышение осведомленности о необходимости распространения законов, касающихся информации, и их фактического осуществления.
Распространение этих законов помогает в создании инклюзивных институтов, обеспечивающих доступ к информации во всем мире.