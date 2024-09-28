https://sputnik-georgia.ru/20240928/v-gruzii-est-problema-s-dostupom-k-publichnoy-informatsii--narodnyy-zaschitnik-290102394.html

В Грузии есть проблема с доступом к публичной информации – Народный защитник

В Грузии есть проблема с доступом к публичной информации – Народный защитник

Sputnik Грузия

Генассамблея ООН провозгласила 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации 28.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-28T15:15+0400

2024-09-28T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Важным вызовом для Грузии является отсутствие эффективного института права доступа к публичной информации, говорится в заявлении аппарата Народного защитника Грузии в связи с Международным днем всеобщего доступа к информации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации на уровне ООН в октябре 2019 года. "Отсутствие эффективного института права доступности публичной информации представляет важный вызов для страны", - говорится в заявлении ведомства. По данным Народного защитника, особенно остро эта проблема ощущается во время судебных разбирательств. По его словам, также позднее предоставление информации негативно сказывается на работе журналистов и правозащитников, поскольку такая информация теряет свою ценность. Убийство Кесарии в Тбилиси – омбудсмен призвал строго наказать убийцу трансгендера>>Народный защитник выступил с инициативой создания законодательных гарантий для обеспечения права доступа к информации. Согласно законодательству Грузии, госведомства обязаны предоставить информацию по запросу в течение 10 дней. Однако, как отмечают аналитики, часто ведомства опаздывают с предоставлением данных. Международный день всеобщего доступа к информации направлен на повышение осведомленности о необходимости распространения законов, касающихся информации, и их фактического осуществления. Распространение этих законов помогает в создании инклюзивных институтов, обеспечивающих доступ к информации во всем мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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