https://sputnik-georgia.ru/20240929/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-vyros-v-avguste-290098758.html

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T14:46+0400

2024-09-29T14:46+0400

2024-09-29T14:46+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/66/234066642_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_6be5cf891f3de09508c21d269a3dd06f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в августе 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 538,45 миллиона лари (0,94%) и на 1 сентября текущего года составил 57,68 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 495,62 миллиона лари (1,56%), а в иностранной валюте снизился на 42,83 миллиона лари (0,17%).На конец августа 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 9,49 миллиарда лари, что на 1,29% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,29 миллиарда лари, что на 0,69% больше, чем в предыдущем месяце.За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,07%, или 319,17 миллиона лари, и на 1 сентября текущего года составил 30,06 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,1%, что на 0,34 процентного пункта больше данных на 1 августа 2024 года.По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика