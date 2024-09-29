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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе
Sputnik Грузия
В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 29.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-29T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в августе 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 538,45 миллиона лари (0,94%) и на 1 сентября текущего года составил 57,68 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 495,62 миллиона лари (1,56%), а в иностранной валюте снизился на 42,83 миллиона лари (0,17%).На конец августа 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 9,49 миллиарда лари, что на 1,29% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,29 миллиарда лари, что на 0,69% больше, чем в предыдущем месяце.За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,07%, или 319,17 миллиона лари, и на 1 сентября текущего года составил 30,06 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,1%, что на 0,34 процентного пункта больше данных на 1 августа 2024 года.По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе
В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в августе 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 538,45 миллиона лари (0,94%) и на 1 сентября текущего года составил 57,68 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 495,62 миллиона лари (1,56%), а в иностранной валюте снизился на 42,83 миллиона лари (0,17%).
На конец августа 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 9,49 миллиарда лари, что на 1,29% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,29 миллиарда лари, что на 0,69% больше, чем в предыдущем месяце.
За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,07%, или 319,17 миллиона лари, и на 1 сентября текущего года составил 30,06 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 56,1%, что на 0,34 процентного пункта больше данных на 1 августа 2024 года.
По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.