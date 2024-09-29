https://sputnik-georgia.ru/20240929/papuashvili-zaklyuchenie-instituta-makkeyna---stsenariy-dlya-protesta-v-gruzii-posle-vyborov-290111785.html

Папуашвили: Заключение Института Маккейна - сценарий для протеста в Грузии после выборов

Папуашвили: Заключение Института Маккейна - сценарий для протеста в Грузии после выборов

Sputnik Грузия

В целом это интересный документ, который представляет из себя пособие для спецслужб, заявил спикер 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T12:23+0400

2024-09-29T12:23+0400

2024-09-29T12:23+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Заключение Института Маккейна - это сценарий того, что протест в Грузии после выборов будет, несмотря на признание наблюдателями результатов голосования, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. НКО Институт Маккейна подготовил оценку перед выборами в Грузии на основании результатов миссии, посетившей Тбилиси 2-8 сентября. В частности, США рекомендуют рассмотреть создание делегации Конгресса в течение двух недель после выборов в том случае, если победит правящая партия и результаты признают международные наблюдатели. Делегация поддержит грузинских наблюдателей и протестующих граждан, а также, возможно, станет сдерживающим фактором против насилия и политически мотивированных арестов. В случае возможной победы оппозиции ЕС и США будут выступать за мирную передачу власти. А любое препятствие со стороны "Грузинской мечты" потребует прекращения международной помощи и сотрудничества с правительством, санкций и отзыва статуса кандидата в ЕС. По словам спикера, в целом это интересный документ, который представляет из себя пособие для спецслужб. "Если вы прочтете этот документ, это классический пример пособия для спецслужб, где напрямую расписан план беспорядков", - заявил Папуашвили. По его словам, вместо того, чтобы посоветовать своим НПО признать результаты выборов и прекратить протест, Институт Маккейна призывает наблюдать за протестом. В оценке Института Маккейна также отмечено, что еще один срок "Грузинской мечты", скорее всего, будет способствовать развитию нелиберальной политики, дальнейшему подавлению гражданского общества и принятию спорного законодательства по ограничению прав, не соответствующего реформам ЕС. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 28 сентября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 29 международных организаций. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, сша, парламентские выборы в грузии 2024