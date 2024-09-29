https://sputnik-georgia.ru/20240929/vybory-v-gruzii-chislo-mezhdunarodnykh-organizatsiy-nablyudateley-priblizilos-k-30-290107996.html

Выборы в Грузии: число международных организаций-наблюдателей приблизилось к 30

Выборы в Грузии: число международных организаций-наблюдателей приблизилось к 30

Sputnik Грузия

Одна международная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика 29.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-29T10:05+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 28 сентября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 29 международных организаций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября. Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: По данным на 28 сентября, зарегистрированы следующие международные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна международная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика. Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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