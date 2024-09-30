https://sputnik-georgia.ru/20240930/chempion-ufc-dvalishvili-potratit-podarennyy-gosudarstvom-million-na-blagotvoritelnost-290128377.html

Чемпион UFC Двалишвили потратит подаренный государством миллион на благотворительность

Чемпион UFC Двалишвили потратит подаренный государством миллион на благотворительность

Sputnik Грузия

Такого подарка от грузинских властей он не ожидал, признался боец "The Machine" 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T18:30+0400

2024-09-30T18:30+0400

2024-09-30T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Миллион лари, выделенный государством чемпиону UFC Мерабу Двалишвили, пойдет на благотворительность, развитие спорта и смешанных боевых искусств в Грузии, заявил спортсмен на пресс-конференции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии выделит по миллиону 1 млн лари (около 370 тысяч долларов) двум чемпионам UFC Илье Топурия и Мерабу Двалишвили. Решение 30 сентября озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Чемпионы UFC Двалишвили и Топурия получат по миллиону лари от правительства Грузии>>"Этого подарка я, действительно, не ожидал. Вы знаете, что мы профессиональные спортсмены и не находимся на госбалансе. Всего этого мы добились самостоятельно... Спасибо за этот подарок. Деньги я направлю на благотворительность, развитие грузинского спорта и ММА в Грузии", – сказал Двалишвили журналистам. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили стал чемпион UFC в легчайшем весе 15 сентября. Бой против американца Шона О'Мэлли продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Первым грузином-чемпионом UFC в феврале этого года стал боец Илья Топурия. Он стал самым молодым чемпионом UFC в 27 лет. Мераб ДвалишвилиДвалишвили 33 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США.Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди выбил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Илья ТопурияИлья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе.Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере.За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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