https://sputnik-georgia.ru/20240930/gruzinskaya-mechta-otmenila-namechennuyu-na-1-oktyabrya-prezentatsiyu-predvybornoy-programmy-290131556.html

"Грузинская мечта" отменила намеченную на 1 октября презентацию предвыборной программы

"Грузинская мечта" отменила намеченную на 1 октября презентацию предвыборной программы

Sputnik Грузия

Точная дата презентации программы будет объявлена пресс-службой партии в ближайшие дни 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T19:50+0400

2024-09-30T19:50+0400

2024-09-30T19:50+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" перенесла запланированную на вторник, 1 октября, презентацию своей предвыборной программы, сообщили в пресс-службе партии. Причиной переноса стало состояние здоровья руководителя избирательного штаба партии, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Точная дата презентации программы будет объявлена пресс-службой партии в ближайшие дни. В понедельник 30 сентября не состоялось традиционное заседание правительства Грузии, которое проходит под руководством Ираклия Кобахидзе. Депутат: "Грузинская мечта" – гарант мира >>На прошлой неделе глава правительства Грузии находился с визитом в США, где выступил на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Партийный список "Грузинской мечты" состоит из 170 человек. Первая двадцатка – это лидеры "Грузинской мечты", включая основателя и председателя партии Бидзину Иванишвили, который находится на первом месте, и "Силы народа". Действующий премьер Кобахидзе - второй номер списка. Граждане Грузии будут выбирать парламент XXI созыва 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024