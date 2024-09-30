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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В августе 2024 года по сравнению с июлем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,1% 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T09:01+0400
2024-09-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с августом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 8,1%, в том числе цены на продовольствие выросли на 12,1%, а в горнодобывающей промышленности – на 20,6%.В августе 2024 года по сравнению с июлем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,1%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в августе на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 11,9%, в перерабатывающей промышленности – на 5%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 23,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,9%, в том числе цены на продовольствие выросли на 33,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 0,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в августе 2024 года составил 1% при целевом показателе 3%. В августе 2024 года по сравнению с июлем уровень инфляции составил 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, цены
экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, цены
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В августе 2024 года по сравнению с июлем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,1%
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2024 года вырос на 8,8% по сравнению с августом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 8,1%, в том числе цены на продовольствие выросли на 12,1%, а в горнодобывающей промышленности – на 20,6%.
В августе 2024 года по сравнению с июлем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,1%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в августе на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 11,9%, в перерабатывающей промышленности – на 5%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 23,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,9%, в том числе цены на продовольствие выросли на 33,4%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 0,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,2%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в августе 2024 года составил 1% при целевом показателе 3%. В августе 2024 года по сравнению с июлем уровень инфляции составил 0,1%.