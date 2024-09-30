https://sputnik-georgia.ru/20240930/mezhdunarodnaya-prozrachnost-ne-smozhet-byt-nablyudatelem-na-vyborakh-v-gruzii-290124943.html

"Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии

"Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T16:15+0400

2024-09-30T16:15+0400

2024-09-30T16:51+0400

грузия

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парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" не сможет наблюдать за парламентскими выборами 26 октября от своего имени из-за отказа суда приостанавливать решение Антикоррупционного бюро, сказано в сообщении НПО.Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями. Отныне эта НПО, как и партии, не может получать деньги из-за рубежа, и при этом обязана представить в бюро финансовые отчеты и номера счетов, через которые идут доходы и расходы на предвыборные цели.НПО отметила, что впервые за 24 года существования организации, на избирательных участках в Грузии не будет зарегистрированных от ее имени наблюдателей. Решение Антикоррупционного бюро "Международная прозрачность – Грузия" назвала абсурдным, так как НПО приравняли к партии, а Гигаури – к избирательному субъекту партии, несмотря на то, что они не участвуют в выборах. "Международная прозрачность – Грузия" не признает этот абсолютно незаконно присвоенный статус. Подчеркиваем, что ни организация, ни наш исполнительный директор не баллотируются на выборах. И ни один наш представитель не фигурирует в избирательном списке ни одной партии", – сказано в сообщении. Там же отмечено, что НПО не намерено подчиняться требованию Антикоррупционного бюро. Согласно заявлению бюро от 24 сентября, "Международной прозрачности" было дано пять дней на представление финансовых отчетов. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>"Однозначно заявляем, что принятое властями против нас решение является шагом против анонсированного нами коалиционного наблюдения и наблюдательной миссии "Мой голос", – сказано в сообщении.При этом НПО подчеркнула, что каждый ее сотрудник использует свой опыт, знания и интеллектуальные ресурсы для оказания помощи платформе "Мой голос" и партнерским организациям для "высококвалифицированного наблюдения за выборами".Что касается суда, на фоне отказа в удовлетворении ходатайства о приостановке решения Антикоррупционного бюро, делопроизводство по иску об аннулировании решения продолжается. Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями по итогам проведенного мониторинга. Было установлено, что НПО и Гигаури как непосредственно, так и посредством кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборные кампании, целью которых является поддержка одних партий и призыв воздерживаться от голосования за другие.В качестве примера глава бюро Ражден Купрашвили привел заявления о мобилизации материальных и нематериальных ресурсов, встречи с населением, создаваемые в соцсетях группы, целью которых является формирование конкретных политических настроений. В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент XI созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, эка гигаури, антикоррупционное бюро, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024