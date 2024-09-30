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"Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии
"Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии
Sputnik Грузия
Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями 30.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-30T16:15+0400
2024-09-30T16:15+0400
2024-09-30T16:51+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" не сможет наблюдать за парламентскими выборами 26 октября от своего имени из-за отказа суда приостанавливать решение Антикоррупционного бюро, сказано в сообщении НПО.Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями. Отныне эта НПО, как и партии, не может получать деньги из-за рубежа, и при этом обязана представить в бюро финансовые отчеты и номера счетов, через которые идут доходы и расходы на предвыборные цели.НПО отметила, что впервые за 24 года существования организации, на избирательных участках в Грузии не будет зарегистрированных от ее имени наблюдателей. Решение Антикоррупционного бюро "Международная прозрачность – Грузия" назвала абсурдным, так как НПО приравняли к партии, а Гигаури – к избирательному субъекту партии, несмотря на то, что они не участвуют в выборах. "Международная прозрачность – Грузия" не признает этот абсолютно незаконно присвоенный статус. Подчеркиваем, что ни организация, ни наш исполнительный директор не баллотируются на выборах. И ни один наш представитель не фигурирует в избирательном списке ни одной партии", – сказано в сообщении. Там же отмечено, что НПО не намерено подчиняться требованию Антикоррупционного бюро. Согласно заявлению бюро от 24 сентября, "Международной прозрачности" было дано пять дней на представление финансовых отчетов. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>"Однозначно заявляем, что принятое властями против нас решение является шагом против анонсированного нами коалиционного наблюдения и наблюдательной миссии "Мой голос", – сказано в сообщении.При этом НПО подчеркнула, что каждый ее сотрудник использует свой опыт, знания и интеллектуальные ресурсы для оказания помощи платформе "Мой голос" и партнерским организациям для "высококвалифицированного наблюдения за выборами".Что касается суда, на фоне отказа в удовлетворении ходатайства о приостановке решения Антикоррупционного бюро, делопроизводство по иску об аннулировании решения продолжается. Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями по итогам проведенного мониторинга. Было установлено, что НПО и Гигаури как непосредственно, так и посредством кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборные кампании, целью которых является поддержка одних партий и призыв воздерживаться от голосования за другие.В качестве примера глава бюро Ражден Купрашвили привел заявления о мобилизации материальных и нематериальных ресурсов, встречи с населением, создаваемые в соцсетях группы, целью которых является формирование конкретных политических настроений. В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент XI созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, эка гигаури, антикоррупционное бюро, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, эка гигаури, антикоррупционное бюро, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
"Международная прозрачность" не сможет быть наблюдателем на выборах в Грузии
16:15 30.09.2024 (обновлено: 16:51 30.09.2024)
Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" не сможет наблюдать за парламентскими выборами 26 октября от своего имени из-за отказа суда приостанавливать решение Антикоррупционного бюро, сказано в сообщении НПО.
Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями. Отныне эта НПО, как и партии, не может получать деньги из-за рубежа, и при этом обязана представить в бюро финансовые отчеты и номера счетов, через которые идут доходы и расходы на предвыборные цели.
"Исходя из сложившегося положения, несмотря на то, что формально наш статус наблюдательной организации не упраздняли, мы лишены возможности наблюдать за парламентскими выборами 26 октября непосредственно от имени "Международная прозрачность – Грузия", – сказано в сообщении.
НПО отметила, что впервые за 24 года существования организации, на избирательных участках в Грузии не будет зарегистрированных от ее имени наблюдателей.
Решение Антикоррупционного бюро "Международная прозрачность – Грузия" назвала абсурдным, так как НПО приравняли к партии, а Гигаури – к избирательному субъекту партии, несмотря на то, что они не участвуют в выборах.
"Международная прозрачность – Грузия" не признает этот абсолютно незаконно присвоенный статус. Подчеркиваем, что ни организация, ни наш исполнительный директор не баллотируются на выборах. И ни один наш представитель не фигурирует в избирательном списке ни одной партии", – сказано в сообщении.
Там же отмечено, что НПО не намерено подчиняться требованию Антикоррупционного бюро. Согласно заявлению бюро от 24 сентября, "Международной прозрачности" было дано пять дней на представление финансовых отчетов.
"Однозначно заявляем, что принятое властями против нас решение является шагом против анонсированного нами коалиционного наблюдения и наблюдательной миссии "Мой голос", – сказано в сообщении.
При этом НПО подчеркнула, что каждый ее сотрудник использует свой опыт, знания и интеллектуальные ресурсы для оказания помощи платформе "Мой голос" и партнерским организациям для "высококвалифицированного наблюдения за выборами".
"Мы продолжим борьбу за европейское будущее нашей родины! Мы защитим голос каждого", – говорится в сообщении.
Что касается суда, на фоне отказа в удовлетворении ходатайства о приостановке решения Антикоррупционного бюро, делопроизводство по иску об аннулировании решения продолжается.
Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее главу Эку Гигаури субъектами с избирательными целями по итогам проведенного мониторинга.
Было установлено, что НПО и Гигаури как непосредственно, так и посредством кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборные кампании, целью которых является поддержка одних партий и призыв воздерживаться от голосования за другие.
В качестве примера глава бюро Ражден Купрашвили привел заявления о мобилизации материальных и нематериальных ресурсов, встречи с населением, создаваемые в соцсетях группы, целью которых является формирование конкретных политических настроений.
В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент XI созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.