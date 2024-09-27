https://sputnik-georgia.ru/20240927/okolo-60-mestnykh-nablyudateley-za-vyborami-v-gruzii---predvzyatye--290091594.html

Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?

Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" обнародовала результаты масштабного исследования 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T21:28+0400

2024-09-27T21:28+0400

2024-09-27T21:23+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" утверждает, что 26 из 49 местных организаций, зарегистрированных Центризбиркомом в качестве наблюдателей на предстоящих парламентских выборах, связаны с оппозицией либо открыто поддерживают ее, хотя позиционируют себя как нейтральные организации.В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент нового созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.В презентации приведены списки представителей наблюдательных организаций, которые вносили пожертвования оппозиционным партиям, и непосредственно организаций, связанных с партиями.Там же в качестве примера приведены доказательства касательно нескольких организаций."Грузинская мечта" планирует разослать иностранным партнерам англоязычную версию исследования, составленного на основе публичных источников. "Призываем международные наблюдательные миссии основанную на доказательствах информацию о выявленных местных наблюдательных организациях отразить в своих отчетах и не учитывать полученную от них субъективную информацию", - отметил Миканадзе. Речь идет об организациях, зарегистрированных в период с 27 августа по 25 сентября.Цифры для наглядностиИсследование показало, что 19 из 49 зарегистрированных в ЦИК для наблюдения за выборами местных организаций, то есть 39%, напрямую связаны с такими оппозиционными партиями, как "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело для Грузии", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и несколькими другими.Семь из 49 организаций, то есть 14%, ведут деятельность в пользу оппозиции – агитируют против "Грузинской мечты" и игнорируют в своих отчетах предвыборные нарушения против правящей партии. Таким образом, 59% от общего числа наблюдательных организаций являются якобы нейтральными, а действуют против "Грузинской мечты".Пять примеров"Группа реформ и исследования"Эта НПО основана генсеком оппозиционной партии "Ахали" Тенгизом Тевзадзе, который вошел в партийный список и является кандидатом в депутаты, и Георгием Сиоридзе, который является представителем партии "Лело для Грузии" в ЦИК. Членом правления "Группы реформ и исследования" является Меги Кобахидзе – сестра Анны Кобахидзе, которая является представителем оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" в ЦИК и которая пожертвовала этой партии 2 998 лари. Тенгиз Тевзадзе пожертвовал партии "Ахали" 10 тысяч лари, а Георгий Сиоридзе – 3 680 лари партии "Лело".Более того, эта НПО зарегистрирована по юридическому адресу Анны Кобахидзе."Группа реформ и исследования" и "12 этажей для Евросоюза" создали платформу "Страж голоса", которая позиционирует себя как нейтральный наблюдатель."Академия будущего Грузии", "Избирательная лаборатория", "Мишгов ларда"Основателем и председателем правления НПО "Академия будущего Грузии" является Александр Зибзибадзе, бывший исполнительный директор оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" и основатель НПО "Клуб Франклина". Каладзе: НПО в Грузии сформировались как политические партии>>В то же время Александр Зибзибадзе является директором НПО "Избирательная лаборатория", которая также зарегистрировалась в статусе наблюдателя на выборах. В обеих организациях членом правления является Мария Дарчиеви. Она возглавляет НПО "Мишгов ларда", которая также зарегистрирована наблюдателем.При этом все эти три организации находятся в коалиции с экс-омбудсменом Нино Ломджария и главой НПО "Международная прозрачность – Грузия" Экой Гигаури в наблюдательной миссии "Мой голос", говорится в исследовании "Грузинской мечты". "Профессиональный союз образования"Эта неправительственная организация состоит из бывших сотрудников ЦИК Грузии, и ею руководит Акакий Хускивадзе, который, по словам Миканадзе, запомнился обществу тиражированием ложной информации в пользу оппозиции на прошлых выборах. Хускивадзе пожертвовал бывшей правящей партии "Единое национальное движение" 10 тысяч лари. Хускивадзе также вступил в новую организацию – "Защити выборы", в которую входят бывшие председатели ЦИК Леван Тархнишвили и Зураб Харатишвили, а также бывшие сотрудники ЦИК Акакий Кобаладзе и Вано Бурдули. По словам Миканадзе, эти люди проводят тренинги для представителей молодежи, которые являются членами разных недавно созданных платформ и организаций в поддержку оппозиционных партий, участвующих в парламентских выборах."Международная сеть гражданского развития"Этой зарегистрированной в ЦИК в качестве наблюдателя организацией управляет Шмаги Чохели, который открыто поддерживает бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Чаще всего в соцсети он делится заявлениями члена политсовета "Нацдвижения" Лаши Парулава и секретаря антикоррупционного направления партии Васила Урушадзе. В прошлом Чохели многократно делал заявления с требованием освобождения экс-главы МВД Вано Мерабишвили. "Это только часть местных наблюдательных организаций, которые пытаются ввести общество в заблуждение и примерить на себя статус нейтральной наблюдательной организации, а в действительности они связаны с политическими субъектами радикального крыла", - сказал Миканадзе. ENEMO В презентацию попала одна из 29 зарегистрированных к этому времени международных наблюдательных организаций – "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO). Она, по словам Миканадзе, привлекла особое внимание во время проведения исследования.Главным экспертом ENEMO по вопросам выборов является бывший исполнительный директор НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) Элене Нижарадзе. Кроме того, по его словам, членом ENEMO является Анна Микеладзе, которая ушла из ЦИК при сомнительных обстоятельствах и запомнилась участием в кампании по спасению из заключения экс-президента Михаила Саакашвили и частыми контактами с официальным представителем Саакашвили, членом "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе. Сфальсифицировавшие результаты выборов в Грузии НПО агитируют против власти – премьер>>В последние годы во всех активностях ENEMO, связанных с выборами, в качестве главного аналитика и международного наблюдателя участвует Нино Рижамадзе. С 2011 до 2022 года она работала в ISFED, а сейчас является членом общественной платформы "Европейская орбита Грузии", которую основала экс-омбудсмен страны Нино Ломджария.Нино Рижамадзе, Элене Нижарадзе и Анна Микеладзе не стесняются публичной пропаганды против "Грузинской мечты", что открыто видно из их соцсетей, подчеркнул Миканадзе. Список местных организаций, зарегистрированных ЦИК в качестве наблюдателей на выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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