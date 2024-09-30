https://sputnik-georgia.ru/20240930/soglashenie-o-priznanii-gruzinskikh-voditelskikh-prav-v-ispanii-vstupilo-v-silu-290126654.html

Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании вступило в силу

Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании вступило в силу

Sputnik Грузия

Обладатели водительских удостоверений смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения экзамена 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T19:01+0400

2024-09-30T19:01+0400

2024-09-30T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Вступило в силу соглашение между Грузией и Испанией о взаимном признании национальных водительских прав.Соглашение было подписано в Мадриде в апреле 2014 года главами МВД двух стран. После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, смогут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена.Согласно соглашению, водительские удостоверения категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е могут быть заменены без прохождения теоретических или практических экзаменов. Что касается прав категорий C1, C1+E C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, то водителям придется сдать экзамен на дорогах, предназначенных для общего движения, с использованием транспортного средства, указанного в правах.По данным МВД, соглашение о признании прав вступит в силу в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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