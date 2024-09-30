https://sputnik-georgia.ru/20240930/tret-naseleniya-gruzii-prozhivaet-v-tbilisi--dannye-statistiki-290116361.html

Треть населения Грузии проживает в Тбилиси – данные статистики

Треть населения Грузии проживает в Тбилиси – данные статистики

Sputnik Грузия

По состоянию на 1 января 2024 года 61% населения Грузии проживает в городах – 2,5 млн человек 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T13:26+0400

2024-09-30T13:26+0400

2024-09-30T13:26+0400

грузия

новости

общество

демографическая ситуация в грузии

демография

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285779849_0:211:3078:1942_1920x0_80_0_0_9e9304a3c1bccd5e23237bf3d8d403cc.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Население Грузии по состоянию на 1 января 2024 года составило 3,7 млн человек, из них около трети (1,23 млн) проживает в Тбилиси, данные предоставила Национальная служба статистики "Сакстат". Плотность населения в Грузии по состоянию на 1 января 2024 года составила 64,6 человека на 1 кв. км. Самым густонаселенным городом, где на 1 кв. км проживает 2 495,9 человека, стал Тбилиси. Далее следуют Аджария – 125,2 человека, Шида Картли – 71,2 и Имерети – 68,9. Менее других густонаселены Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, где на 1 кв. км проживает 5,7 человека. Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость >>По состоянию на 1 января 2024 года 61% населения Грузии проживает в городах – 2,5 млн человек. По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года население Грузии уменьшилось на 1,1%. Кроме того, в 2023 году сложился отрицательный естественный прирост (-2 542) и отрицательное сальдо миграции (-39 207). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"