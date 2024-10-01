https://sputnik-georgia.ru/20241001/ivanishvili-my-umalchivali-chto-gruziya-khodit-po-lezviyu-nozha-s-2012-goda-290143183.html

Иванишвили: мы умалчивали, что Грузия ходит по лезвию ножа с 2012 года

Иванишвили: мы умалчивали, что Грузия ходит по лезвию ножа с 2012 года

Sputnik Грузия

Нынешние власти Грузии не допустили того, чтобы на города, села и головы детей шел "огненный дождь", говорится в открытом письме 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T16:27+0400

2024-10-01T16:27+0400

2024-10-01T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" до последнего не говорила о том, что Грузия, начиная со смены власти в 2012 году, ходит по лезвию ножа, так как внешние и внутренние враги постоянно осуществляют попытки устроить революцию и втянуть страну в войну, говорится в открытом письме основателя партии Бидзины Иванишвили. Открытое письмо Иванишвили приурочено к очередной годовщине победы на парламентских выборах над "Единым национальным движением". Выборы 1 октября 2012 года выиграла коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда она распалась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Мы до последнего пытались публично не говорить об этом, чтобы не удручать население, но, начиная с 1 октября 2012 года и по сей день, Грузии и властям, представленным "Грузинской мечтой", приходится ходить по лезвию ножа, чтобы в режиме постоянных попыток как внешних, так и внутренних врагов устроить революции и беспорядки в стране сохранять беспрерывный мир и не допускать того, что происходит в нашей соседней Украине, того, что мы прошли в 2008 году", - написал Иванишвили. По его словам, нынешние власти Грузии не допустили того, чтобы на города, села и головы детей шел "огненный дождь".Почетный председатель отметил, что в настоящее время Грузия проходит последний участок сложного пути."Сейчас, когда мы проходим последний участок этого сложного пути, жизненно важно еще раз показать миру беспрецедентный пример единства – чтобы на выборы 26 октября вышли все до единого, чтобы никто никогда не посмел усомниться в поддержке "Грузинской мечты" со стороны населения Грузии", - говорится в письме.По его словам, никто даже малым не должен усомниться в том, что население Грузии выбирает не войну, а мир; не агентов другой страны, а защищающую интересы грузинского народа команду; не псевдолиберальные ценности, а ценности, основанные на национальности, семье, вере и независимости.Население Грузии, как отметил Иванишвили, выбирает достойное европейское будущее своей страны, а не ту категорически неприемлемую данность, которую "радикальная оппозиция" и иностранные акторы хотят преподнести как европейскость. Иванишвили отметил, что "Грузинской мечте" нужно получить на выборах конституционное большинство, чтобы выполнить четыре важные для страны задачи. "Чтобы объявить неконституционным, а потом осудить по всей строгости закона коллективное "Национальное движение", режим, которому стало мало террора, убийств, пыток своего населения, и оно обрушило на него пламя войны", - написал Иванишвили. Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>По его словам, конституционное большинство также нужно для того, чтобы Грузией управляли избранные нашим народом власти, а не укомплектованное агентами иностранных сил "коллективное "Нацдвижение"."Для того, чтобы вместе осуществить давнюю мечту и мирным путем, на основе примирения и взаимного прощения, вновь увидеть нашу родину единой", - сказано в письме. Еще одна задача "Грузинской мечты" – искоренить постоянные попытки оскорбления и занижения значимости семьи, национальности и веры и закрепить Конституцией роль православной церкви как опоры самобытности грузинского государства, чтобы тем самым укрепить ее независимость, усилить и защитить. "Так что 26 октября в повестке дня стоит вопрос не политических симпатий-антипатий, а вопрос существования Грузии... Мы обязаны оставить нашим детям, нашему будущему поколению независимую и мирную Грузию", - говорится в письме.В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент XI созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , единое национальное движение, бидзина иванишвили, политика