https://sputnik-georgia.ru/20240927/rezhim-saakashvili-nachal-voynu---premer-gruzii-o-sobytiyakh-2008-goda-290085605.html
Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года
Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года
Sputnik Грузия
Прежние власти подписали резолюцию Совета Европы, где написано, что войну начала Грузия, отметил премьер 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T13:22+0400
2024-09-27T13:22+0400
2024-09-27T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Режим ныне осужденного экс-президента Михаила Саакашвили начал войну в августе 2008 года, он признался в этом, подписав резолюцию Совета Европы, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в августе 2024 года распространил заявление, в котором говорилось, что авантюристские действия Саакашвили в августе 2008 года были заказом из-за рубежа и хорошо спланированным предательством, за что бывшие власти Грузии должны понести наказание по всей строгости закона.Премьер отметил, что прежние власти подписали резолюцию Совета Европы, где написано, что войну начала Грузия, а за этим последовала ответная атака России.При этом Кобахидзе назвал действия на тот момент правящей партии "Единое национальное движение" – антигосударственным актом. По мнению премьера, если теоретически предположить, что коллективное "Нацдвижение" вернется к власти, то он гарантирует, что через неделю они откроют "второй фронт" в Грузии."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Премьер Грузии назвал виновников и жертв войны 2008 года>>Швейцарский дипломат Хайди Тальявини, возглавлявшая в прошлом международную комиссию под эгидой Евросоюза по расследованию обстоятельств войны 2008 года, отметила в интервью от 9 августа 2024 года, что даже спустя много лет считает правильным заключение комиссии, в котором говорится, что бомбежка грузинскими войсками Цхинвали стала началом широкомасштабного вооруженного конфликта. Именно она дала России правовые основания для ввода войск, чтобы освободить своих миротворцев. В резолюции ПАСЕ в октябре 2008 года говорится, что "начатый без предупреждения обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям". В резолюции ПАСЕ также сказано, что "применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами". В связи с этим правящая партия Грузии считает необходимым привлечение бывших властей к ответственности. За войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности>>Многие представители "Нацдвижения" высшего, среднего и низшего звена уже были осуждены за разные служебные преступления, в том числе экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был задержан осенью 2021 года, после того как тайно вернулся в Грузию. Свой срок после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" отсидели, к примеру, глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. От следствия скрываются экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили. Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цхинвальский регион, цхинвали, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, вано мерабишвили, единое национальное движение, совет европы, пасе, россия, грузино-российские отношения
грузия, новости, политика, цхинвальский регион, цхинвали, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, вано мерабишвили, единое национальное движение, совет европы, пасе, россия, грузино-российские отношения
Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года
13:22 27.09.2024 (обновлено: 13:41 27.09.2024)
Прежние власти подписали резолюцию Совета Европы, где написано, что войну начала Грузия, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Режим ныне осужденного экс-президента Михаила Саакашвили начал войну в августе 2008 года, он признался в этом, подписав резолюцию Совета Европы, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в августе 2024 года распространил заявление, в котором говорилось, что авантюристские действия Саакашвили в августе 2008 года были заказом из-за рубежа и хорошо спланированным предательством, за что бывшие власти Грузии должны понести наказание по всей строгости закона.
"В 2008 году режим Саакашвили начал войну, что позже он признал, подписав резолюцию Совета Европы. Грузия не начинала войну. В 2008 году Саакашвили сфальсифицировал президентские выборы, а после этого нелегитимный режим Саакашвили в августе начал войну", - отметил премьер.
Премьер отметил, что прежние власти подписали резолюцию Совета Европы, где написано, что войну начала Грузия, а за этим последовала ответная атака России.
При этом Кобахидзе назвал действия на тот момент правящей партии "Единое национальное движение" – антигосударственным актом.
По мнению премьера, если теоретически предположить, что коллективное "Нацдвижение" вернется к власти, то он гарантирует, что через неделю они откроют "второй фронт" в Грузии.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.
Швейцарский дипломат Хайди Тальявини, возглавлявшая в прошлом международную комиссию под эгидой Евросоюза по расследованию обстоятельств войны 2008 года, отметила в интервью от 9 августа 2024 года, что даже спустя много лет считает правильным заключение комиссии, в котором говорится, что бомбежка грузинскими войсками Цхинвали стала началом широкомасштабного вооруженного конфликта. Именно она дала России правовые основания для ввода войск, чтобы освободить своих миротворцев.
В резолюции ПАСЕ в октябре 2008 года говорится, что "начатый без предупреждения обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям".
В резолюции ПАСЕ также сказано, что "применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами".
В связи с этим правящая партия Грузии считает необходимым привлечение бывших властей к ответственности.
Многие представители "Нацдвижения" высшего, среднего и низшего звена уже были осуждены за разные служебные преступления, в том числе экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был задержан осенью 2021 года, после того как тайно вернулся в Грузию.
Свой срок после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" отсидели, к примеру, глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. От следствия скрываются экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили.
Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.
В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами.
После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.