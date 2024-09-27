https://sputnik-georgia.ru/20240927/rezhim-saakashvili-nachal-voynu---premer-gruzii-o-sobytiyakh-2008-goda-290085605.html

Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года

Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года

Sputnik Грузия

Прежние власти подписали резолюцию Совета Европы, где написано, что войну начала Грузия, отметил премьер 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T13:22+0400

2024-09-27T13:22+0400

2024-09-27T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Режим ныне осужденного экс-президента Михаила Саакашвили начал войну в августе 2008 года, он признался в этом, подписав резолюцию Совета Европы, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в августе 2024 года распространил заявление, в котором говорилось, что авантюристские действия Саакашвили в августе 2008 года были заказом из-за рубежа и хорошо спланированным предательством, за что бывшие власти Грузии должны понести наказание по всей строгости закона.Премьер отметил, что прежние власти подписали резолюцию Совета Европы, где написано, что войну начала Грузия, а за этим последовала ответная атака России.При этом Кобахидзе назвал действия на тот момент правящей партии "Единое национальное движение" – антигосударственным актом. По мнению премьера, если теоретически предположить, что коллективное "Нацдвижение" вернется к власти, то он гарантирует, что через неделю они откроют "второй фронт" в Грузии."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Премьер Грузии назвал виновников и жертв войны 2008 года>>Швейцарский дипломат Хайди Тальявини, возглавлявшая в прошлом международную комиссию под эгидой Евросоюза по расследованию обстоятельств войны 2008 года, отметила в интервью от 9 августа 2024 года, что даже спустя много лет считает правильным заключение комиссии, в котором говорится, что бомбежка грузинскими войсками Цхинвали стала началом широкомасштабного вооруженного конфликта. Именно она дала России правовые основания для ввода войск, чтобы освободить своих миротворцев. В резолюции ПАСЕ в октябре 2008 года говорится, что "начатый без предупреждения обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям". В резолюции ПАСЕ также сказано, что "применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами". В связи с этим правящая партия Грузии считает необходимым привлечение бывших властей к ответственности. За войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности>>Многие представители "Нацдвижения" высшего, среднего и низшего звена уже были осуждены за разные служебные преступления, в том числе экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был задержан осенью 2021 года, после того как тайно вернулся в Грузию. Свой срок после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" отсидели, к примеру, глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. От следствия скрываются экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили. Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цхинвальский регион, цхинвали, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, вано мерабишвили, единое национальное движение, совет европы, пасе, россия, грузино-российские отношения