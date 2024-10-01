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Кочорашвили помог "Леванте" возглавить турнирную таблицу во втором дивизионе Испании
Кочорашвили помог "Леванте" возглавить турнирную таблицу во втором дивизионе Испании
Sputnik Грузия
В текущем сезоне Кочорашвили провел за "Леванте" шесть матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи 01.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили помог испанскому "Леванте" обыграть "Альмерию" в матче седьмого тура Сегунды 4:2 и подняться на первое место в турнирной таблице. При счете 2:2 на 51-й минуте Кочорашвили забил важный гол в ворота "Альмерии", а позже, на 74-й минуте, отличился точным ассистом на Карлоса Альвареса. Аналитический футбольный портал Сafescore назвал его лучшим игроком матча. "Важнейшая победа для команды. Это был тяжелый матч против сильного соперника, но мы проявили силу, характер и приложили все усилия, чтобы взять три очка", - написал Кочорашвили в соцсети после матча. По словам футболиста, это только начало того, чего "Леванте" достигнет в будущем. Клуб Кочорашвили с 14 очками занимает первое место во втором дивизионе. В текущем сезоне Кочорашвили провел за "Леванте" шесть матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, георгий кочорашвили, испания, футбол
Кочорашвили помог "Леванте" возглавить турнирную таблицу во втором дивизионе Испании
21:58 01.10.2024 (обновлено: 23:11 01.10.2024)
В текущем сезоне Кочорашвили провел за "Леванте" шесть матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили помог испанскому "Леванте" обыграть "Альмерию" в матче седьмого тура Сегунды 4:2 и подняться на первое место в турнирной таблице.
При счете 2:2 на 51-й минуте Кочорашвили забил важный гол в ворота "Альмерии", а позже, на 74-й минуте, отличился точным ассистом на Карлоса Альвареса. Аналитический футбольный портал Сafescore назвал его лучшим игроком матча.
"Важнейшая победа для команды. Это был тяжелый матч против сильного соперника, но мы проявили силу, характер и приложили все усилия, чтобы взять три очка", - написал Кочорашвили в соцсети после матча.
По словам футболиста, это только начало того, чего "Леванте" достигнет в будущем.
Клуб Кочорашвили с 14 очками занимает первое место во втором дивизионе.
В текущем сезоне Кочорашвили провел за "Леванте" шесть матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.