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Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября

Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября

Sputnik Грузия

Госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5% 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T22:52+0400

2024-10-01T22:52+0400

2024-10-01T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Парламент Грузии завершит рассмотрение первоначальной версии государственного бюджета на 2025 год 15 октября, говорится в документе на сайте парламента Грузии. Проект бюджета рассмотрят на объединенных заседаниях комитетов с 3 по 8 октября. После чего 9 и 10 октября проект рассмотрят на заседаниях политических групп и фракций. Уже 15 октября состоится итоговое заседание финансового-бюджета парламента, после чего документ вернут министерству финансов на доработку. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год 30 сентября. Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент >>Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари. Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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