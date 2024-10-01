https://sputnik-georgia.ru/20241001/parlament-gruzii-vernet-minfinu-proekt-byudzheta-na-2025-god-15-oktyabrya-290152174.html
Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября
Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября
Sputnik Грузия
Госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5% 01.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-01T22:52+0400
2024-10-01T22:52+0400
2024-10-01T23:53+0400
грузия
экономика
новости
парламент грузии
бюджет грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_13256d6149e2a4021477bb90a6647d43.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Парламент Грузии завершит рассмотрение первоначальной версии государственного бюджета на 2025 год 15 октября, говорится в документе на сайте парламента Грузии. Проект бюджета рассмотрят на объединенных заседаниях комитетов с 3 по 8 октября. После чего 9 и 10 октября проект рассмотрят на заседаниях политических групп и фракций. Уже 15 октября состоится итоговое заседание финансового-бюджета парламента, после чего документ вернут министерству финансов на доработку. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год 30 сентября. Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2025 год в парламент >>Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари. Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201790_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_76bb57492ec8efd6e59ce447b5f513f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, парламент грузии, бюджет грузии
грузия, экономика, новости, парламент грузии, бюджет грузии
Парламент Грузии вернет Минфину проект бюджета на 2025 год 15 октября
22:52 01.10.2024 (обновлено: 23:53 01.10.2024)
Госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Парламент Грузии завершит рассмотрение первоначальной версии государственного бюджета на 2025 год 15 октября, говорится в документе на сайте парламента Грузии.
Проект бюджета рассмотрят на объединенных заседаниях комитетов с 3 по 8 октября. После чего 9 и 10 октября проект рассмотрят на заседаниях политических групп и фракций.
Уже 15 октября состоится итоговое заседание финансового-бюджета парламента, после чего документ вернут министерству финансов на доработку.
Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2025 год 30 сентября.
Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2025 году увеличатся на 2,3 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2024 года и составят около 26,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда лари и составят около 21,2 миллиарда.
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 27 миллиардов лари.
Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 97,4 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.