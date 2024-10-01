https://sputnik-georgia.ru/20241001/premer-gruzii-pozdravil-knr-s-75-letiem--290144296.html

Премьер Грузии поздравил КНР с 75-летием

Премьер Грузии поздравил КНР с 75-летием

Sputnik Грузия

Премьер уверен, что совместными усилиями Грузия и Китай продолжат расширять и усиливать сотрудничество, ориентированное на результат 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T18:24+0400

2024-10-01T18:24+0400

2024-10-01T18:24+0400

грузия

новости

китай

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Стратегическое партнерство, подкрепленное соглашениями о свободной торговле и безвизовым режимом между Грузией и Китаем, создает множество возможностей для обеих стран, говорится в поздравлении премьера Грузии Ираклия Кобахидзе по случаю 75-летия со Дня образования КНР. День образования Китайской Народной Республики – это главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября."Искренне поздравляю с 75-летием Китайской Народной Республики. Наше стратегическое партнерство, подкрепленное соглашениями о свободной торговле и безвизовым режимом, вместе с прочными связями между народами создает множество возможностей для обеих стран", - говорится в поздравлении. Стратегическое партнерство Грузии и Китая принесет странам огромную пользу – Папуашвили>>По словам премьера, он уверен, что совместными усилиями обе страны продолжат расширять и усиливать сотрудничество, ориентированное на результат. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту.В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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