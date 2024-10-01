https://sputnik-georgia.ru/20241001/strategicheskoe-partnerstvo-gruzii-i-kitaya-prineset-stranam-ogromnuyu-polzu--papuashvili-290143857.html

Стратегическое партнерство Грузии и Китая принесет странам огромную пользу – Папуашвили

Стратегическое партнерство Грузии и Китая принесет странам огромную пользу – Папуашвили

Sputnik Грузия

В конце июля 2023 года Грузия и Китай установили стратегическое партнерство 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T16:05+0400

2024-10-01T16:05+0400

2024-10-01T16:26+0400

грузия

новости

экономика

китай

гонконг

шалва папуашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/01/290143010_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_28035c10265e6132123e4e69db22cfa1.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузия может в полной мере использовать потенциал стратегического партнерства с Китаем – страной, за последние несколько десятилетий добившейся значительных успехов по всем направлениям, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал на мероприятии по случаю Дня образования Китайской Народной Республики – это главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября. "Для меня большая честь находиться сегодня здесь, чтобы сердечно поздравить китайский народ с 75-летием Национального праздника. Для Китая, который является одной из важнейших стран международного сообщества, хорошим другом и стратегическим партнером Грузии, это действительно историческая дата", - заявил он. Глава МИД Грузии рассказал о важности введения безвиза с Гонконгом>>Этот день не только знаменует основание новой республики и начало новой эры для Китая, но и является напоминанием о богатой истории, культуре и удивительных достижениях китайского народа, отметил Папуашвили. Как отметил глава парламента, Грузия и Китай придерживаются фундаментальных принципов международного права, таких как признание независимости, территориальной целостности и невмешательства, которые, по словам Папуашвили, являются основой международного мира и безопасности. "Дружба между Грузией и Китаем основана на взаимном уважении и сотрудничестве. Наши страны установили прочные связи в сфере торговли, культуры и дипломатии, и именно эти прочные и разнообразные связи дают нам возможность развиваться и сотрудничать во все более взаимосвязанном мире", - подчеркнул он. Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора>>Стратегическое расположение Грузии на перекрестке Европы и Азии открывает уникальные возможности для будущего сотрудничества, поскольку Китай продолжает расширять свою важную инициативу "Один пояс, один путь", а Грузия, в свою очередь, получает выгоду от улучшения связности и инвестиций, отметил Папуашвили. При этом глава парламента напомнил, что в прошлом году двусторонние отношения между странами перешли на уровень стратегического партнерства, что, по мнению Папуашвили, еще больше укрепит связи в разных сферах, а также будет способствовать более активному сотрудничеству во имя глобального мира и стабильности. Глава парламента также выразил готовность способствовать развитию более тесных связей между законодательными органами двух стран с целью активизации обмена опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес. "Я оптимистично настроен к тем возможностям, которые открываются перед нашим партнерством. Мы можем работать вместе, чтобы построить светлое будущее, наполненное надеждой, пониманием и процветанием", - заявил Папуашвили.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

гонконг

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, китай, гонконг, шалва папуашвили