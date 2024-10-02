https://sputnik-georgia.ru/20241002/devochka-podrostok-pogibla-v-tbilisi-posle-padeniya-s-vysoty-290166138.html

Трагедия в Академии художеств: подросток погибла в Тбилиси после падения с высоты

Трагедия в Академии художеств: подросток погибла в Тбилиси после падения с высоты

Sputnik Грузия

Несчастный случай произошел во время церемонии приветствия первокурсников 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T17:29+0400

2024-10-02T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Четырнадцатилетняя девочка выпала с 10-го этажа Тбилисской государственной академии художеств имени Аполлона Кутателадзе и скончалась вскоре после госпитализации, сообщила телекомпания "Рустави 2". По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства". Несчастный случай произошел во время торжественной церемонии приветствия первокурсников вуза в новопостроенном кампусе. Однако, согласно данным телекомпании "Мтавари архи", погибшая не была студенткой академии. В администрации Академии инцидент пока не комментируют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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