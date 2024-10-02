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Трагедия в Академии художеств: подросток погибла в Тбилиси после падения с высоты
Трагедия в Академии художеств: подросток погибла в Тбилиси после падения с высоты
Sputnik Грузия
Несчастный случай произошел во время церемонии приветствия первокурсников 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T17:29+0400
2024-10-02T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Четырнадцатилетняя девочка выпала с 10-го этажа Тбилисской государственной академии художеств имени Аполлона Кутателадзе и скончалась вскоре после госпитализации, сообщила телекомпания "Рустави 2". По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства". Несчастный случай произошел во время торжественной церемонии приветствия первокурсников вуза в новопостроенном кампусе. Однако, согласно данным телекомпании "Мтавари архи", погибшая не была студенткой академии. В администрации Академии инцидент пока не комментируют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, тбилиси, грузия, новости
происшествия, тбилиси, грузия, новости

Трагедия в Академии художеств: подросток погибла в Тбилиси после падения с высоты

17:29 02.10.2024 (обновлено: 18:43 02.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента на месте ЧП
Полицейская лента на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Несчастный случай произошел во время церемонии приветствия первокурсников
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Четырнадцатилетняя девочка выпала с 10-го этажа Тбилисской государственной академии художеств имени Аполлона Кутателадзе и скончалась вскоре после госпитализации, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Доведение до самоубийства".
Несчастный случай произошел во время торжественной церемонии приветствия первокурсников вуза в новопостроенном кампусе. Однако, согласно данным телекомпании "Мтавари архи", погибшая не была студенткой академии.
В администрации Академии инцидент пока не комментируют.
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