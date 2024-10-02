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Французский лоукостер свяжет Тбилиси с Парижем

Французский лоукостер свяжет Тбилиси с Парижем

Sputnik Грузия

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам 02.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Французская низкобюджетная авиакомпания Transavia France начнет выполнять прямые регулярные рейсы Париж – Тбилиси – Париж с 9 апреля 2025 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Авиакомпания будет летать из Тбилисского международного аэропорта в Париж (Орли) с частотой два раза в неделю – по средам и субботам. Приобрести билеты пассажиры уже могут на сайте авиаперевозчика. "Мы рады, что наше сотрудничество с группой Air France-KLM успешно завершилось, и на авиационный рынок Грузии входит еще одна авиакомпания французско-голландского мультинационального авиационного холдинга", – заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Британский лоукостер свяжет Тбилиси с Лондоном, Миланом и Женевой>>По его словам, активные переговоры с авиакомпанией, которые проходили в течение одного года, успешно завершены. Как отметил Каркашадзе, ведомство постоянно работает над диверсификацией рынков и старается предложить пассажирам рейсы из разных аэропортов. "Важно, что Transavia France будет летать в Тбилиси из аэропорта Орли в Париже. Это означает, что столица Франции будет связана со столицей Грузии через два аэропорта, а рейсы в третий аэропорт Парижа (Бове) осуществляются из международного аэропорта Кутаиси", – заявил Каркашадзе. Transavia France – французская бюджетная авиакомпания, основанная в 2006 году, и принадлежащая Air France и голландской Transavia. Ее основная база находится в аэропорту Орли в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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