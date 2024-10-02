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Грузия все ближе к странам с развитой экономикой – эксперты

Грузия все ближе к странам с развитой экономикой – эксперты

Sputnik Грузия

Впервые с 2020 года все три месяца лета 2024 года в Грузии оказались дефляционными, сообщил эксперт 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T09:01+0400

2024-10-02T09:01+0400

2024-10-02T09:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Экономический рост, улучшение ситуации на рынке труда и низкая инфляция ведут к ускоренному сокращению отставания Грузии от стран с развитой рыночной экономикой, написал эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе на своей странице в соцсети. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Согалсно статистике, реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%. По его словам, международные финансово-экономические институты адекватно оценивают ситуацию, которые с учетом растущего экономического потенциала и институциональную стабильность Грузии, один за другим увеличили прогнозные параметры экономического роста страны в 2024 году по сравнению с началом года. В частности, согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%. Также, ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал с 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году. Обзор экономики Как написал Арчвадзе, в августе 2024 года экономика Грузии, несмотря на серьезные вызовы внутриполитической стабильности страны и сохранение высоких геополитических рисков, продолжила динамичный рост – национальный продукт Грузии в августе 2024 года увеличился на 12%, а по сравнению с августом 2019 года до пандемии – на 36,8 %. Для сравнения: мировая экономика в 2024 году по сравнению с 2019 годом вырастет на 14,2%, экономика ЕС – на 5,3%, а экономика США – на 8,5%. По словам эксперта, высокий экономический рост адекватно отражается на росте благополучия населения Грузии. По оценкам Международного валютного фонда, в 2022 году по сравнению с 2019 годом ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) увеличится: в Грузии – на 3,9 тыс. долларов, в США – на 3,1 тыс. долларов, а в Евросоюзе – всего на 2,3 тыс. долларов. Благодаря этому за последние пять лет экономическое отставание Грузии (ВВП на душу населения) от США сократилось на 4,7 пункта, а от Евросоюза – на 6,6 пункта, написал Арчвадзе. Также, по информации эксперта, в августе текущего года по сравнению с августом предыдущего года инфляция составила 1%, что существенно ниже аналогичных показателей США (+2,5%) и Евросоюза (+2,2%). Кроме того, впервые с 2020 года все три месяца лета 2024 года в Грузии оказались дефляционными. По его словам, внешняя торговля также вносит значительный вклад в рост экономики. В августе экспорт Грузии составил 641,7 млн. долларов, что на 30,1% выше прошлогоднего показателя (темп роста экспорта без учета России составил 31%). За последние 20 лет экспорт Грузии увеличился примерно в 12 раз, а за последние 10 лет – в 2,7 раза, а национальный продукт страны увеличился в 2,6 и 1,5 раза соответственно. Третий месяц темпы роста местного экспорта превышают 100% – его объем в августе превысил показатель августа предыдущего года на 20% и составил 238,7 миллиона долларов. Также, по его словам, особой динамикой в ​​августе отличался реэкспорт легковых автомобилей, который увеличился на 95,8 миллиона долларов (+50,3%) по сравнению с августом прошлого года и обеспечил 87,7% роста всего реэкспорта. Также, по его словам, в рост экономики свою лепту вносят и денежные переводы из-за рубежа, которые в августе 2024 года выросли на 0,3% по сравнению с августом прошлого года и составили 290,6 миллиона долларов. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-август 2024 года снизился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 245 миллионов долларов. Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года >>По объему денежных переводов в Грузию за первые восемь месяцев 2024 года лидером является Россия. Из РФ за отчетный период поступило около 416,9 миллиона долларов – 18,6% от общего объема денежных переводов. Эксперт отметил, что в то же время денежные переводы из России в Грузию продолжают снижаться (в августе 2024 года на $18,0 млн, или на 29,7%, меньше, чем в августе предыдущего года). Однако транзакции из других стран (кроме России) продолжают расти, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошел значительный рост (+8,3%). Положительные тенденции усиливаются и на рынке труда. По информации Арчвадзе, численность занятых в национальной экономике увеличивается быстрее, чем абсолютная численность экономически активного населения (как наемного, так и самозанятого), а абсолютная численность безработных и уровень безработицы продолжают снижаться. "За счет увеличения количества наемных работников и только их средней заработной платы фонд заработной платы в стране, исходя из расчета только за один месяц, увеличился на сумму, эквивалентную совокупному годовому доходу, до 10 тысяч грузинских домохозяйств", – сказал он. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, иосиф арчвадзе, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)