https://sputnik-georgia.ru/20241002/oborot-nko-v-gruzii-v-2023-godu-sostavil-2542-milliona-lari-290151604.html

Оборот НКО в Грузии в 2023 году составил 254,2 миллиона лари

Оборот НКО в Грузии в 2023 году составил 254,2 миллиона лари

Sputnik Грузия

Около трети оборота НКО занимают различные услуги, непопадающие под квалификацию 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T10:52+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Оборот некоммерческих организаций Грузии в 2023 году составил 254,2 миллиона лари, что на 2% выше показателя 2022 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно законодательству, некоммерческой организацией являются юридические лица и социальные организации, производящие товары и услуги, которые не ориентированы на получение прибыли и финансового благополучия от институционных единиц. Основная часть продукции НКО реализуют бесплатно или по экономически незначительным ценам. Согласно данным "Сакстата", за 2023 год НКО выпустили продукцию на 2,4 миллиарда лари. Самый большой процент продукции приходится на искусство, развлечения и отдых (18,3%), далее следуют здравоохранение и социальные услуги (14,2%), образование (13,9%), профессиональная, научная и техническая деятельность (11,7%), а также сектор водоснабжения, канализации и управление отходами (5%). Около трети оборота занимают различные услуги, непопадающие под квалификацию. Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе >>Что касается объема оборота, то его большая часть приходится на организации, работающие в сфере образования (38,3%), искусства, развлечений и отдыха (22,9%), здравоохранения (16,2%), информации и коммуникаций (3,8%), профессиональной, научной и технической деятельности (3%), строительства (2,6%) и различные услуги, непопадающие под квалификацию (7,4%). При этом тенденции роста, по сравнению с 2022 годом, в 2023 году наблюдаются в сферах водоснабжения, канализации и управления отходами (в 5,4 раза), административных и вспомогательных услуг (на 43,6%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 42,1%), финансовом и страховом секторе (на 24,3%), информации и коммуникаций (на 3,6%), образования (на 2,3%), транспорта и складирования (на 0,5%) и других услуг (на 27,2%). "Сакстат" не указывает число НКО, однако, по его данным, всего в организациях работают 66 тысяч человек, откуда 52,9% – женщины, при этом число работающих увеличилось на 8,8% по сравнению с 2022 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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