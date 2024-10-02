https://sputnik-georgia.ru/20241002/reysy-iz-gruzii-v-izrail-otmenili-290159197.html

Рейсы из Грузии в Израиль отменили

Рейсы из Грузии в Израиль отменили

Sputnik Грузия

Иран накануне запустил порядка 180 ракет ракет по Израилю 02.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Израильские авиакомпании ARKIA и EI AI Israel Airlines отменили запланированные в ночь на среду рейсы из Тбилиси в Тель-Авив, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Тбилисского международного аэропорта. Как сообщили агентству в Тбилисском аэропорту, накануне, 1 октября, авиакомпания ARKIA отменила рейс Тбилиси - Тель-Авив, запланированный в 23:00 по местному времени. Кроме того, рейс "Израильских авиалиний" в направлении Тель-Авива, который должен был состоятся ночью в 00:20, также был отменен, но рейс будет выполнен в среду в 14:00 по Тбилиси, уже в направлении Ларнаки (Кипр). Причину отмены рейсов в аэропорту не назвали. Между тем накануне Израиль закрывал свое воздушное пространство из-за массированного обстрела со стороны Ирана, однако через некоторое время оно было вновь открыто.Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину>>Ситуация между Израилем и Ираном обострилась во вторник вечером, когда Иран запустил ракеты по Израилю. Речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по словам советника офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрия Гендельмана, были перехвачены. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства. В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, израиль, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, тель-авив, хезболла