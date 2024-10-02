https://sputnik-georgia.ru/20241002/terakt-v-izraile-posolstvo-rabotaet-nad-perevozkoy-tela-grazhdanina-gruzii-na-rodinu-290157662.html

Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину

Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину

Sputnik Грузия

Практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой, в результате которого погиб гражданин Грузии 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T11:06+0400

2024-10-02T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство Грузии работает с соответствующими израильскими структурами для перевозки на родину тела гражданина Грузии, погибшего в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, сообщает министерство иностранных дел Грузии. В субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой. Сообщалось о гибели по меньшей мере восьми человек. Посольство Грузии в Израиле подтвердила гибель раненного гражданина Грузии в клинике Израиля. Министерство иностранных дел Грузии выражает свои соболезнования семье погибшего, а также правительству и народу Израиля в связи с этой тяжелой трагедией. Известно, что в предместье Тель-Авива Яффо двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами. По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружиеРаненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ>>Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства. В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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