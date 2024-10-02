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Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину
Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину
Sputnik Грузия
Практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой, в результате которого погиб гражданин Грузии 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство Грузии работает с соответствующими израильскими структурами для перевозки на родину тела гражданина Грузии, погибшего в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, сообщает министерство иностранных дел Грузии. В субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой. Сообщалось о гибели по меньшей мере восьми человек. Посольство Грузии в Израиле подтвердила гибель раненного гражданина Грузии в клинике Израиля. Министерство иностранных дел Грузии выражает свои соболезнования семье погибшего, а также правительству и народу Израиля в связи с этой тяжелой трагедией. Известно, что в предместье Тель-Авива Яффо двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами. По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружиеРаненный в Израиле гражданин Грузии умер в клинике – СМИ>>Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства. В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, израиль, хезболла, хамас, тель-авив, иран, мид грузии
Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину
11:06 02.10.2024 (обновлено: 12:23 02.10.2024)
Практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой, в результате которого погиб гражданин Грузии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Посольство Грузии работает с соответствующими израильскими структурами для перевозки на родину тела гражданина Грузии, погибшего в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо, сообщает министерство иностранных дел Грузии.
В субботу практически одновременно с массированной атакой Ирана по Израилю в Яффо произошел теракт со стрельбой. Сообщалось о гибели по меньшей мере восьми человек. Посольство Грузии в Израиле подтвердила гибель раненного гражданина Грузии в клинике Израиля.
"Посольство работает с соответствующими израильскими структурами над возможностью перевозки погибшего соотечественника Грузии, что, естественно, требует определенного времени, учитывая обстоятельства его смерти", – говорится в сообщении МИД.
Министерство иностранных дел Грузии выражает свои соболезнования семье погибшего, а также правительству и народу Израиля в связи с этой тяжелой трагедией.
"Грузия осуждает любые проявления терроризма", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Известно, что в предместье Тель-Авива Яффо двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами. По данным полиции, террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля.
В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.
В свою очередь Армия обороны Израиля намерен нанести мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, передает 12-й канал израильского телевидения.