https://sputnik-georgia.ru/20241002/reysy-iz-tbilisi-v-izrail-i-iran-otmeneny-290161360.html

Рейсы из Тбилиси в Израиль и Иран отменены

Рейсы из Тбилиси в Израиль и Иран отменены

Sputnik Грузия

Израиль открыл воздушное пространство для гражданских самолетов вскоре после ракетной атаки Ирана 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Тель-Авив и Тегеран отменены, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии аэропорта. Накануне, после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю, авиакомпания ARKIA отменила рейс Тбилиси - Тель-Авив. Рейс был запланирован на 23:00 по местному времени. Также был отменен рейс "Израильских авиалиний" (EI AI Israel Airlines) Тбилиси - Тель-Авив, запланированный на 00:20 среды. Он будет совершен в 14:00 по Тбилиси, но уже в направлении Ларнаки.Отменен был еще один рейс авиакомпании, назначенный в 01:40. Что касается полетов в Иран, последний рейс из Тбилиси в Тегеран был совершен 1 октября в 15:30 по местному времени, а вечерний рейс в 22:35 был отменен. Также 2 октября отменен был 11-часовой рейс Тбилиси-Тегеран авиакомпании Iran Aseman Airlines. В столицу Ирана не полетит сегодня и самолет авиакомпании ZAGROS AIRLINES, рейс был запланирован в 19:45 по Тбилиси. Причину отмены рейсов в аэропорту не назвали. Что касается Батумского международного аэропорта, как сообщили Sputnik Грузия на горячей линии, рейсов в Иран 1-2 октября запланировано не было, а рейсы в Израиль выполняются по расписанию. Израиль открыл воздушное пространство для гражданских самолетов вскоре после ракетной атаки Ирана. По данным израильской стороны, Иран запустил 180 снарядов, большинство из которых были перехвачены. Теракт в Израиле: посольство работает над перевозкой тела гражданина Грузии на родину>>Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил атаку по Израилю ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. КСИР отметил, что баллистические ракеты были выпущены по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства. Решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем, сказал начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Иран же предупредил, что если израильские провокации повторятся, то иранский ответ будет еще более мощным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, иран, израиль, тбилисский международный аэропорт, хезболла