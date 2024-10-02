"Тбилисоба 2024": Каладзе рассказал, чего ждать гостям праздника
16:53 02.10.2024 (обновлено: 16:55 02.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПраздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
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В этом году день грузинской столицы будут праздновать 5 и 6 октября сразу на нескольких локациях
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Основная часть развлекательных мероприятий по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2024" пройдет на площади Орбелиани, в парке Рике и в Абанотубани 5 и 6 октября, заявил мэр города Каха Каладзе.
Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно, в первые выходные октября.
"Гостей, пришедших на "Тбилисоба", встретят праздничные украшения и инсталляции в парке Рике и на площади Орбелиани. Здесь организуют открытый кинофестиваль, гастро- и винный фестивали, а также предпринимательский базар", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета
Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета
© Courtesy of Tbilisi City Hall
В течение дня будут проходить детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, а также музыкальные вечера и театральные представления.
"На площади Орбелиани гостей будут ждать музыкальные бенды, а в парк Рике разнообразная музыкальная программа от эстрадных исполнителей. Кроме того, в Абанотубани пройдет ярмарка "Тбилисское многообразие", - отметил Каладзе.
По словам мэра, пятого октября, в 20:00, состоится традиционная церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире.
Программа мероприятий на площади Орбелиани:
© photo: Sputnik / StringerПлощадь Орбелиани и новые дома, отели и жилые корпуса. Вид ночью
Площадь Орбелиани и новые дома, отели и жилые корпуса. Вид ночью
© photo: Sputnik / Stringer
5-6 октября, 12:00-22:00
Гардения Шеварднадзе — "Тбилисский базар"
Открытый кинотеатр
Лакомство Орбелиани
"Квелиери" (сырная продукция)
"Испанахода" (блюда из шпината)
Кафе "Воды Лагидзе"
Taste Tbilisi - "Попробуй вкус Тбилиси"
Предпринимательский базар
Винный магазин — инсталляция гигантского квеври
Киоск — "Информационный листок"
Детские концерты
Вечерние концерты
Театрализованное представление
Активности для детей
Персонажи сказок
Тематические фотозоны
Музыкальная программа на площади Орбелиани:
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
Празднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
© photo: Sputnik / Stringer
5 октября – улица Георгия Атонели
11:00 — концерт студии "Чико".
11:30 — концерт Вокальной академии
12:15 – концерт "Ранина"
18:00 – группа "Резо и дети"
20:00 – группа "Урса"
21:00 – электронная музыка DJ NAQEBI
5 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе
16:00 – Георгий Торадзе, "Торчо" и бенд
21:30 – Нуци Джмагадзе и группа Goodfellas
5 октября – Улица Хазини, электронные живые выступления грузинских артистов
15:00 – электронная музыка DJ NАО
18:30 – электронная музыка DJ JUKA
6 октября – улица Георгия Атонели
13:00 – выступление жирафа Жозе
14:00 – концерт студии Нукри Капанадзе
18:00 – группа "Goofy Land"
20:00 – Нодарико Хуцишвили и бенд
21:00 – электронная музыка DJ NAQEBI
6 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе
14:00 – Positive Band
16:00 – Анка Татарашвили и группа The Big band band
19:00 – Анано Гибрадзе и группа Ages.
6 октября – Улица Хазини, электронные выступления грузинских артистов вживую
15:00 – электронная музыка DJ JUKA
18:30 – электронная музыка DJ Machaidze
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
Празднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
© photo: Sputnik / Stringer
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 году празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.