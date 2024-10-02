https://sputnik-georgia.ru/20241002/tbilisoba-2024-kaladze-rasskazal-chego-zhdat-gostyam-prazdnika-290164986.html

"Тбилисоба 2024": Каладзе рассказал, чего ждать гостям праздника

"Тбилисоба 2024": Каладзе рассказал, чего ждать гостям праздника

Sputnik Грузия

В этом году день грузинской столицы будут праздновать 5 и 6 октября сразу на нескольких локациях 02.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Основная часть развлекательных мероприятий по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2024" пройдет на площади Орбелиани, в парке Рике и в Абанотубани 5 и 6 октября, заявил мэр города Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно, в первые выходные октября. "Гостей, пришедших на "Тбилисоба", встретят праздничные украшения и инсталляции в парке Рике и на площади Орбелиани. Здесь организуют открытый кинофестиваль, гастро- и винный фестивали, а также предпринимательский базар", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.В течение дня будут проходить детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, а также музыкальные вечера и театральные представления. По словам мэра, пятого октября, в 20:00, состоится традиционная церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире. Программа мероприятий на площади Орбелиани: 5-6 октября, 12:00-22:00 Музыкальная программа на площади Орбелиани: 5 октября – улица Георгия Атонели 5 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе5 октября – Улица Хазини, электронные живые выступления грузинских артистов6 октября – улица Георгия Атонели 6 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе 6 октября – Улица Хазини, электронные выступления грузинских артистов вживую С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 году празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисоба, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, нукри капанадзе, воды лагидзе, тбилисоба 2024