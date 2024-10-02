https://sputnik-georgia.ru/20241002/uspekhi-gruzii-po-vsem-napravleniyam-podtverzhdayut-mezhdunarodnye-reytingi---premer-290171023.html

Успехи Грузии по всем направлениям подтверждают международные рейтинги - премьер

Успехи Грузии по всем направлениям подтверждают международные рейтинги - премьер

Sputnik Грузия

Грузия получила оценку выше среднего в Индекс общественной честности (IPI), опередив 11 стран ЕС и НАТО 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T21:03+0400

2024-10-02T21:03+0400

2024-10-02T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузия после смены власти в 2012 году достигла прогресса во всех сферах, что подтверждается подготовленными международными организациями рейтингами, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге.Грузия получила оценку выше среднего (7,56 из 10) в Индекс общественной честности (IPI), который оценивает состояние контроля над коррупцией в 119 стран и территориях. В этом опубликованном на сайте Еврокомиссии рейтинге Грузия заняла 27 место, опередив 11 стран ЕС и НАТО.Прогресс у страны, в сферах экономики, правления, в вопросах демократии и так далее. "По всем направлениям у страны прогресс, что обычно отражается в подготовленных соответствующими объективными международными организациями индексах, рейтингах. Это абсолютно логично. Я думаю, это также видит очень большая часть общества", - сказал Кобахидзе. О том, что прогресс Грузии продолжится и впредь заявил, в свою очередь, министр экономики и устойчивого развития, первый вице-премьер страны Леван Давиташвили."Тут нечему удивляться. Страна продолжит прогресс. Это важная объективная оценка в отличие от спекуляций, которые мы, к сожалению, слушаем", - заявил Давиташвили журналистам. Индекс общественной честности (IPI) основан на оценке шести компонентов - независимость судебной системы, административная прозрачность, онлайн услуги, прозрачность бюджета, электронное гражданство и свобода СМИ. Индекс предоставляет оценку риска, а не измеряет фактический уровень коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, еврокомиссия