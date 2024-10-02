В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
18:47 02.10.2024 (обновлено: 19:02 02.10.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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В предприятие осуществлена инвестиция в размере более 3,5 миллиона евро
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Новое предприятие по приему и переработке цитрусовых заработало в Кобулетском муниципалитете (регион Аджария), говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Грузино-словацкую инвестицию в кобулетское предприятие осуществила компания ООО "Иберия Орби". На данном этапе потрачено более 3,5 млн евро, хотя компания планирует сделать дополнительные инвестиции и увеличить ассортимент.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Завод перерабатывает мандарины, производит концентрат цитрусового сока и пластиковые коробки для реализации фруктов, имеет холодильные склады емкостью до трех тысяч тонн для фруктов и овощей.
Как заявили в компании, в этом году они готовы закупить и переработать мандарины у местных фермеров.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По словам вице-премьера, главы Минэкономики Левана Давиташвили, компания имеет значительный опыт и может привнести в регион необходимые для этой отрасли знания, квалификацию и компетенцию.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По его оценке, это долгосрочный инвестор, имеющий опыт производства в различных сферах, в том числе в пищевой индустрии, и, соответственно, для успешного продолжения этого дела есть все условия, включая полную поддержку центральных и местных органов власти для обеспечения успеха инвестиций.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Это очень хорошее начало. И из этого предприятия мы можем получить хорошо модернизированное, конкурентоспособное новое предприятие с большими перспективами развития", - сказал вице-премьер.
Речь идет не только о новой жизни данного предприятия, но и о его дальнейшем развитии, которое предполагает запуск дополнительных производственных линий, добавил Давиташвили.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВ Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По его словам, это станет важным предприятием, которое, с одной стороны, будет способствовать улучшению социального положения населения, людей, занятых в сельском хозяйстве, в плане сдачи их урожая, а с другой – укрепит экспортный потенциал страны.
"Прямые иностранные инвестиции приветствуются, однако особенно приветствуются качественные иностранные инвестиции, способные повысить конкурентоспособность в стране", - отметил Давиташвили на церемонии открытия обновленного цитрусового завода.
Мандарины
Мандарины
По данным Минсельхоза, в период с 1 сентября 2023 года по 16 января 2024 года Грузия экспортировала 36,2 тысячи тонн мандаринов на сумму 23,4 миллиона долларов. За отчетный период объем экспорта увеличился на 144%, а стоимость продукции выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина.
В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения.
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaНовогодние продукты, цена которых растет
Новогодние продукты, цена которых растет
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию.
Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.