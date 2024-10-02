https://sputnik-georgia.ru/20241002/v-adzharii-otkrylsya-novyy-zavod-po-pererabotke-tsitrusovykh-290169093.html

В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых

В Аджарии открылся новый завод по переработке цитрусовых

Sputnik Грузия

В предприятие осуществлена инвестиция в размере более 3,5 миллиона евро 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T18:47+0400

2024-10-02T18:47+0400

2024-10-02T19:02+0400

мандарины

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Новое предприятие по приему и переработке цитрусовых заработало в Кобулетском муниципалитете (регион Аджария), говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузино-словацкую инвестицию в кобулетское предприятие осуществила компания ООО "Иберия Орби". На данном этапе потрачено более 3,5 млн евро, хотя компания планирует сделать дополнительные инвестиции и увеличить ассортимент. Завод перерабатывает мандарины, производит концентрат цитрусового сока и пластиковые коробки для реализации фруктов, имеет холодильные склады емкостью до трех тысяч тонн для фруктов и овощей. Как заявили в компании, в этом году они готовы закупить и переработать мандарины у местных фермеров. По словам вице-премьера, главы Минэкономики Левана Давиташвили, компания имеет значительный опыт и может привнести в регион необходимые для этой отрасли знания, квалификацию и компетенцию. По его оценке, это долгосрочный инвестор, имеющий опыт производства в различных сферах, в том числе в пищевой индустрии, и, соответственно, для успешного продолжения этого дела есть все условия, включая полную поддержку центральных и местных органов власти для обеспечения успеха инвестиций. "Это очень хорошее начало. И из этого предприятия мы можем получить хорошо модернизированное, конкурентоспособное новое предприятие с большими перспективами развития", - сказал вице-премьер.Речь идет не только о новой жизни данного предприятия, но и о его дальнейшем развитии, которое предполагает запуск дополнительных производственных линий, добавил Давиташвили. По его словам, это станет важным предприятием, которое, с одной стороны, будет способствовать улучшению социального положения населения, людей, занятых в сельском хозяйстве, в плане сдачи их урожая, а с другой – укрепит экспортный потенциал страны. "Прямые иностранные инвестиции приветствуются, однако особенно приветствуются качественные иностранные инвестиции, способные повысить конкурентоспособность в стране", - отметил Давиташвили на церемонии открытия обновленного цитрусового завода. По данным Минсельхоза, в период с 1 сентября 2023 года по 16 января 2024 года Грузия экспортировала 36,2 тысячи тонн мандаринов на сумму 23,4 миллиона долларов. За отчетный период объем экспорта увеличился на 144%, а стоимость продукции выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мандарины, цитрусовые, леван давиташвили, аджария, грузия, экономика, новости