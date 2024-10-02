https://sputnik-georgia.ru/20241002/v-gruzii-panika-iz-za-pisem-politsii--mvd-izuchaet-fakty-290164545.html

В Грузии паника из-за писем якобы от полиции

В Грузии паника из-за писем якобы от полиции

Sputnik Грузия

Общественность получила электронные письма непонятного содержания от имени патрульной полиции 02.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-02T16:30+0400

2024-10-02T16:30+0400

2024-10-02T17:15+0400

полиция

грузия

новости

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МВД Грузии изучит историю полученных компаниями и физическими лицами писем якобы от департамента патрульной полиции и его руководителя, говорится в сообщении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным МВД, с утра 2 октября на горячую линию Единого центра патрульной полиции поступило множество звонков от юридических и частных лиц о получении по электронной почте писем непонятного содержания якобы от департамента патрульной полиции и его руководителя. "Для информирования граждан, чтобы они не заблуждались, хотим разъяснить, что никаких сообщений от департамента патрульной полиции не отправлялось", - говорится в сообщении. Факт будет изучен соответствующими службами МВД Грузии, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

полиция, грузия, новости, происшествия