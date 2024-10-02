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https://sputnik-georgia.ru/20241002/v-gruzii-panika-iz-za-pisem-politsii--mvd-izuchaet-fakty-290164545.html
В Грузии паника из-за писем якобы от полиции
В Грузии паника из-за писем якобы от полиции
Sputnik Грузия
Общественность получила электронные письма непонятного содержания от имени патрульной полиции 02.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-02T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МВД Грузии изучит историю полученных компаниями и физическими лицами писем якобы от департамента патрульной полиции и его руководителя, говорится в сообщении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По данным МВД, с утра 2 октября на горячую линию Единого центра патрульной полиции поступило множество звонков от юридических и частных лиц о получении по электронной почте писем непонятного содержания якобы от департамента патрульной полиции и его руководителя. "Для информирования граждан, чтобы они не заблуждались, хотим разъяснить, что никаких сообщений от департамента патрульной полиции не отправлялось", - говорится в сообщении. Факт будет изучен соответствующими службами МВД Грузии, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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полиция, грузия, новости, происшествия
полиция, грузия, новости, происшествия

В Грузии паника из-за писем якобы от полиции

16:30 02.10.2024 (обновлено: 17:15 02.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Общественность получила электронные письма непонятного содержания от имени патрульной полиции
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. МВД Грузии изучит историю полученных компаниями и физическими лицами писем якобы от департамента патрульной полиции и его руководителя, говорится в сообщении ведомства.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По данным МВД, с утра 2 октября на горячую линию Единого центра патрульной полиции поступило множество звонков от юридических и частных лиц о получении по электронной почте писем непонятного содержания якобы от департамента патрульной полиции и его руководителя.
"Для информирования граждан, чтобы они не заблуждались, хотим разъяснить, что никаких сообщений от департамента патрульной полиции не отправлялось", - говорится в сообщении.
Факт будет изучен соответствующими службами МВД Грузии, отметили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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