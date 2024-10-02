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Верхний Ларс сегодня: ограничения на ТПП "Казбеги" сняты
Верхний Ларс сегодня: ограничения на ТПП "Казбеги" сняты
Sputnik Грузия
Ограничения были связаны с запланированными неотложными дорожно-восстановительными работами 02.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Процедуры таможенного контроля на ТПП "Казбеги" (грузино-российская граница) вновь осуществляются круглосуточно в обоих направлениях, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Департамент автомобильных дорог ввел ограничения на передвижение транспортных средств с 18 сентября из-за дорожно-восстановительных работ, которые проводились на прилегающей к ТПП "Казбеги" территории, на дороге международного значения. Проложен эвакуационный тоннель на дороге в направлении границы Грузии с Россией>>Автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс, так называемая Военно-Грузинская дорога, проходит через Главный Кавказский хребет и соединяет города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). В период с 18 сентября по 2 октября не осуществлялся ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу. Ограничения действовали ежедневно в утренние часы с 06:00 до 09:00. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, верхний ларс, тбилиси
Верхний Ларс сегодня: ограничения на ТПП "Казбеги" сняты
11:12 02.10.2024 (обновлено: 12:28 02.10.2024)
Ограничения были связаны с запланированными неотложными дорожно-восстановительными работами
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Процедуры таможенного контроля на ТПП "Казбеги" (грузино-российская граница) вновь осуществляются круглосуточно в обоих направлениях, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Департамент автомобильных дорог ввел ограничения на передвижение транспортных средств с 18 сентября из-за дорожно-восстановительных работ, которые проводились на прилегающей к ТПП "Казбеги" территории, на дороге международного значения.
Автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс, так называемая Военно-Грузинская дорога, проходит через Главный Кавказский хребет и соединяет города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия).
В период с 18 сентября по 2 октября не осуществлялся ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу.
Ограничения действовали ежедневно в утренние часы с 06:00 до 09:00.
ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.