https://sputnik-georgia.ru/20241003/kak-golosovat-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-za-granitsey-podrobnaya-instruktsiya-ot-tsik-290165768.html

Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК

Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК

Sputnik Грузия

Ко дню голосования за рубежом откроется 60 участков в 42 странах 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T09:01+0400

2024-10-03T09:01+0400

2024-10-03T09:01+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала подробную информацию о голосовании за рубежом на выборах в парламент Грузии. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Для голосования за рубежом в 42 странах откроется 60 участков. Соответственно, избирательный участок не откроется, если на консульском учете в диппредставительстве находится менее 50 избирателей. При этом не имеет значения, у скольких граждан Грузии есть зарубежная регистрация по адресу конкретной страны, по действующему законодательству. Списки избирателей за рубежом Избиратели для принятия участия в выборах за рубежом вносятся в специальный список, и данные избирателей соответствуют данным в едином списке избирателей. Внесение в специальный избирательный список в уже созданных избирательных участках за рубежом происходит в следующих случаях: По пояснению ЦИК, эти избиратели до 26 сентября могли и сейчас могут проверить свои данные в списке избирателей, так как на территории Грузии уже созданы избирательные участки. Эти избиратели внесены в единый список избирателей, но так как избирательные участки открылись за 30 дней до дня голосования (26 сентября), как раз после этого срока происходит их распределение в соответствии со странами, где открылись избирательные участки. И после завершения соответствующих процедур они могут проверить свои данные в списке избирателей. ЦИК Грузии отмечает, что МИД Грузии передаст ему окончательные данные 8 октября, а в соответствующие государственные ведомства (Агентство развития сервисов, МВД и другие) – 9 октября. В ЦИК сообщают, что на сайте ведомства есть информация об избирателях, которых надо внести в специальный список по странам. После обработки окончательных данных она будет размещена по созданным за рубежом избирательным участкам. Напоминание для избирателей Для того, чтобы попасть в список, необходимо иметь действующий на 7 октября паспорт или удостоверение личности, а для голосования необходимо, чтобы один из этих документов был действительным на 26 октября. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , выборы, парламент грузии, политика, грузия, новости