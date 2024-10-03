Как голосовать на выборах в парламент Грузии за границей? Подробная инструкция от ЦИК
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям
© Courtesy of CEC of Georgia
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Ко дню голосования за рубежом откроется 60 участков в 42 странах
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала подробную информацию о голосовании за рубежом на выборах в парламент Грузии.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Для голосования за рубежом в 42 странах откроется 60 участков.
"Единственным условием создания избирательного участка за рубежом является консульский учет не менее 50 избирателей, находящихся в едином избирательном списке (а не только граждан Грузии)", - говорится в информации на сайте ЦИК.
Соответственно, избирательный участок не откроется, если на консульском учете в диппредставительстве находится менее 50 избирателей.
При этом не имеет значения, у скольких граждан Грузии есть зарубежная регистрация по адресу конкретной страны, по действующему законодательству.
Списки избирателей за рубежом
Избиратели для принятия участия в выборах за рубежом вносятся в специальный список, и данные избирателей соответствуют данным в едином списке избирателей.
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии учит избирателей голосовать по новым технологиям
ЦИК Грузии учит избирателей голосовать по новым технологиям
© Courtesy of CEC of Georgia
Внесение в специальный избирательный список в уже созданных избирательных участках за рубежом происходит в следующих случаях:
Если находящиеся за границей граждане стоят на консульском учете и у них есть адрес регистрации в Грузии.
По пояснению ЦИК, эти избиратели до 26 сентября могли и сейчас могут проверить свои данные в списке избирателей, так как на территории Грузии уже созданы избирательные участки.
У избирателей есть регистрация за рубежом (адрес регистрации в другой стране).
Эти избиратели внесены в единый список избирателей, но так как избирательные участки открылись за 30 дней до дня голосования (26 сентября), как раз после этого срока происходит их распределение в соответствии со странами, где открылись избирательные участки. И после завершения соответствующих процедур они могут проверить свои данные в списке избирателей.
Избиратели, которые пройдут в установленный срок регистрацию в соответствующем избирательном участке/диппредставительстве или встанут на консульский учет до 7 октября включительно.
ЦИК Грузии отмечает, что МИД Грузии передаст ему окончательные данные 8 октября, а в соответствующие государственные ведомства (Агентство развития сервисов, МВД и другие) – 9 октября.
"После обработки этих данных списки избирателей примут окончательный вид", - отмечено в информации.
В ЦИК сообщают, что на сайте ведомства есть информация об избирателях, которых надо внести в специальный список по странам. После обработки окончательных данных она будет размещена по созданным за рубежом избирательным участкам.
Напоминание для избирателей
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
© photo: Sputnik / Stringer
Для того, чтобы попасть в список, необходимо иметь действующий на 7 октября паспорт или удостоверение личности, а для голосования необходимо, чтобы один из этих документов был действительным на 26 октября.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.