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Мининфраструктуры Грузии освоило бюджет ведомства с превышением
Мининфраструктуры Грузии освоило бюджет ведомства с превышением
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за девять месяцев 2024 года на 115,2%... 03.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-03T10:51+0400
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министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за девять месяцев 2024 года на 115,2%, говорится в сообщении Мининфраструктуры. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Министерство развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения. По данным ведомства, кассовые расходы госбюджета министерства составили 2,6 миллиарда лари, что на 339,9 миллиона лари больше запланированного. Министерство выделило на развитие инфраструктурных проектов на 255,8 млн лари больше финансовых ресурсов, чем в предыдущем году, что является самым высоким показателем освоения девятимесячного плана бюджета за всю историю существования министерства. Так, расходы департамента автодорог составили 1,6 миллиарда лари (121% плана), "Фонда муниципального развития Грузии" – 584,8 миллионов лари (105% плана), "Компании объединенного водоснабжения" – 393,5 миллиона лари (110% плана), "Компании по управлению твердыми отходами" – 35,9 миллиона лари (126% плана). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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фонд муниципального развития грузии, экономика, грузия, новости, министерство инфраструктуры и регионального развития, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
фонд муниципального развития грузии, экономика, грузия, новости, министерство инфраструктуры и регионального развития, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило бюджет ведомства за девять месяцев 2024 года на 115,2%, говорится в сообщении Мининфраструктуры.
Министерство развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения.
В 2024 году бюджет ведомства составил до 3,4 миллиардов лари, откуда 1,9 миллиарда было выделено на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.
По данным ведомства, кассовые расходы госбюджета министерства составили 2,6 миллиарда лари, что на 339,9 миллиона лари больше запланированного.
Министерство выделило на развитие инфраструктурных проектов на 255,8 млн лари больше финансовых ресурсов, чем в предыдущем году, что является самым высоким показателем освоения девятимесячного плана бюджета за всю историю существования министерства.
Кроме того, планы на январь-сентябрь 2024 года перевыполнили и ведомства, находящиеся в подчинении Мининфраструктуры, которые потратили средства на развитие инфраструктурных проектов по всей стране.
Так, расходы департамента автодорог составили 1,6 миллиарда лари (121% плана), "Фонда муниципального развития Грузии" – 584,8 миллионов лари (105% плана), "Компании объединенного водоснабжения" – 393,5 миллиона лари (110% плана), "Компании по управлению твердыми отходами" – 35,9 миллиона лари (126% плана).