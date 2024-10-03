https://sputnik-georgia.ru/20241003/pochemu-prezident-gruzii-otkazalas-podpisat-zakon-o-zaprete-propagandy-lgbt-290183294.html

Почему президент Грузии отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Почему президент Грузии отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Против принятия пакета законопроектов выступала вся прозападная оппозиция и Запад 03.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-03T17:17+0400

2024-10-03T17:17+0400

2024-10-03T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выполнила политический заказ, отказавшись подписывать проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", предполагающий запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Против принятия пакета законопроектов выступала вся прозападная оппозиция и Запад. Принятые парламентом 17 сентября законопроекты президент подписывать не стала, вернув их в парламент без мотивированных замечаний. В результате 3 октября пакет законопроектов подписал глава парламента Шалва Папуашвили. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Это закон, принятый на тему запрета пропаганды, который защищает идентичность Грузии, защищает ее самобытность, защищает молодежь, заявил в свою очередь вице-спикер парламента, один из лидеров правящей силы Гия Вольский. Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды >>"Конечно, для маленькой страны эти понятия особенно важны, тот же патриотизм, отношение к своему прошлому. Пропаганда о том, что чьи-то права ограничиваются, является печальным фактом", – заявил Вольский. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Парламент Грузии принял законопроекты в третьем, окончательном чтении 17 сентября.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, лгбт-сообщество